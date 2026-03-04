Receta de raviolones caseros de zapallo y queso: el paso a paso de Maru Botana.

El paso a paso que Maru Botana presentó en su cuenta de Instagram. Se trata de un plato fácil y muy rico.

Claro está que Maru Botana es una de las cocineras más importantes del mundo del espectáculo. Con años de trayectoria detrás de las cocinas, la cocinera sorprende semana a semana a los argentinos todo el tiempo con sus recetas originales, sencillas y rápidas de hacer. Aunque sobre todo, riquísimas.

En esta oportunidad Maru Botana presentó en su cuenta de Instagram: «Chicosss!! Otra receta de campo! Raviolones caseros con relleno de zapallo cabutia y quesito… ¡una bomba de sabor y amor! El tip de hoy es que usé un cortante de tapas de empanadas como molde para armar ravioles bien grandes, tipo sorrentinos… ¡y quedaron TRE MEN DOS!».

En el paso a paso la cocinera detalló: «Hacés un volcán con la harina, ponés las yemas en el centro y empezás a integrar. Sumás claras de a poquito hasta que se forme una masa firme pero elástica. Amasás bien, descansás 30 min tapada. ¡Y a estirar! Yo la voy estirando con mi pastalinda hasta aprox llegar a 7».

«Cortás el zapallo, lo cocinás al horno hasta que esté tierno. Le sacás la cáscara y hacés un puré bien liso y condimentás como te guste. Estirás la masa finita. La idea es que vayamos logrando una masa lisa, fina, linda. Cortás los discos. Ponés una cucharada de relleno en el centro, el cubito de queso, cerrás con otro disco y sellás bien los bordes», siguió.

«Me encantan las cosas rellenas, pero hay que tener cuidado. Si le ponés mucho relleno… Me encanta esta combinación del zapallo con el quesito. Hacemos como una empanadita para que no se abra. Raviolones tipo plato voladores. Esto después lo terminamos con queso rallado, aceite de oliva, manteca, crema, lo que quieras. Arriba yo le pongo un tomatito con albahaca de la huerta, bien fresquito lo queremos. Le ponemos queso de rallar. Es una delicia», cerró Maru Botana.