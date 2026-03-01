Inicio de clases: La importancia de la nutrición en la etapa escolar

Es un tema importante el cuidar la alimentación de los niños en la etapa escolar. La nutrición en ellos desarrolla buena salud para desarrollar capacidades cognitivas, físicas y del sistema inmunológico.

Durante los primeros años de vida, cada etapa del desarrollo infantil es crítica. Sin embargo, en Argentina, más del 43% de los chicos entre 6 y 12 años presenta algún grado de malnutrición. El dato se desprende de diversos estudios nacionales y refleja una realidad compleja: el acceso a una alimentación equilibrada, rica en nutrientes esenciales, sigue siendo un desafío para muchas familias.

La malnutrición infantil puede presentarse de distintas formas: desde la desnutrición o el sobrepeso, hasta la carencia de micronutrientes fundamentales como hierro, zinc, vitamina A, D o B12. Esta deficiencia silenciosa impacta no solo en el crecimiento físico, sino también en el rendimiento cognitivo, el desarrollo del sistema inmunológico y la energía diaria de los más chicos.

En la vida cotidiana, las rutinas aceleradas y la falta de tiempo muchas veces atentan contra una alimentación casera y nutritiva. Según datos de UNICEF , más del 35% de la energía que consumen niños y niñas proviene de productos ultraprocesados, mientras que el consumo de frutas y verduras alcanza apenas un 20% de lo recomendado.

La Sociedad Argentina de Pediatría confirma que las deficiencias de vitaminas A, C y B12 son cada vez más frecuentes en la práctica pediátrica, sobre todo en niños con alimentación selectiva, restricciones dietarias o contextos socioeconómicos vulnerables.

Además, muchos chicos consumen alimentos con alta carga calórica, pero escasa densidad nutricional. Esto significa que, aunque coman “lo suficiente”, no reciben las vitaminas y minerales necesarios para su desarrollo integral. En este contexto, pensar estrategias para mejorar los hábitos alimentarios desde el hogar y la escuela se vuelve prioritario.

El desafío de lograr una alimentación equilibrada

La licenciada en Nutrición Florencia Peláez, da las principales pautas respecto a la importancia de la buena alimentación en una edad de aprendizaje, el descubrimiento de la vida social y la adquisición de hábitos.

Los beneficios del desayuno no solo son nutricionales y metabólicos, sino que también puede favorecer los mecanismos de atención y memoria; un desayuno inadecuado o inexistente se asocia a una disminución de la atención y a un peor rendimiento escolar. También se asocia a un riesgo aumentado de sobrepeso en edades posteriores. Esta es la comida familiar que debería ser más calmada, cálida y de mayor convivencia. Los almidones o hidratos de carbono (panes, galletitas, bananas, cereales) se transforman en glucosa en el organismo y es importante que estén incluidos en el desayuno.

La comida de mediodía es la comida principal y debe incorporar alimentos de todos los grupos, muchas veces es excesiva, ya que el niño tiene hambre tras un desayuno medio pobre en nutrientes, y esto le produce somnolencia excesiva para las tareas de la tarde.

Merienda: debe ser breve, no muy tarde para que el niño llegue con hambre a la cena y completa: lácteos variados, pan, cereales, fruta, etc. Debemos evitar los alimentos tipo snacks, refrescos y dulces. La llamada merienda-cena es una opción nutricional aceptable si incluye alimentos suficientes y variados.

Cena: importante tener en cuenta lo que el niño ha comido a lo largo del día para equilibrar la ración alimentaria y reforzarse en lo que falta, que suelen ser verduras y lácteos.

El agua debe acompañar a todas las comidas. En la mesa no debe estar presente el azucarero ni el salero y el ambiente de las comidas debe ser tranquilo, acompañado, en especial por la familia y realizando la ingesta de forma pausada.

La alimentación es sumamente importante en estos momentos de la vida, ya que aporta los nutrientes necesarios para crecer, condiciona la salud y tiene impacto sobre el desarrollo del cerebro y el rendimiento escolar.

Una alimentación adecuada evita problemas para el presente y el futuro

Los niños con sobrepeso y obesidad:

tienen la presión arterial más alta

están expuestos a un mayor riesgo de sufrir enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y respiratorias

tienen más probabilidades de sufrir problemas emocionales como depresión, ansiedad, estrés, preocupación por su cuerpo y baja autoestima

la gran mayoría mantendrá el sobrepeso o la obesidad en la vida adulta si no se modifica su alimentación

Durante esta época los niños y niñas aprenden cómo relacionarse con la comida. Los padres siguen siendo el modelo más importante y, por ese motivo, las comidas en familia son claves y determinarán la forma en la que los niños comerán en su vida adulta.

¿Por qué es importante cocinar en casa?

El refrán reza: “Cocinar para ellos y con ellos”. Muchas veces se puede pensar que cocinar es una pérdida de tiempo, algo del pasado o un trabajo innecesario, ya que se promocionan una gran cantidad de opciones de alimentos listos para comer, muchas veces dirigidas a niños. Sin embargo, es importante que sepan que ningún producto preparado sustituye a la comida casera y el acto de cocinar. La comida casera siempre es la mejor opción y es insustituible para la salud de la familia. Cuando cocinan en casa:

pueden decidir los ingredientes y las formas de cocción

pueden controlar la cantidad de sal, el azúcar y el tipo de grasa

cocinan sin colorantes, conservantes ni otras sustancias artificiales

la comida casera amplía el abanico de alternativas saludables

¿Qué comer más y qué comer menos?

Los más: Agua, verdura, legumbres, frutas, semillas, alimentos integrales y pescado.

Los menos: Sal, azúcar, fiambres y embutidos, refrescos, jugos, productos ultraprocesados.

Un buen desayuno debería incluir:

Panes (preferentemente integrales) o galletitas con bajo contenido en grasas, con dulce y queso, con 1 vaso de leche o yogur

Copos de cereal con frutas secas, o pasas con leche, o yogur

Arroz con leche

Frutas y cereales con yogur

Licuado de banana con leche

Leche o yogur con sándwich de pan negro con queso

¿Qué es aconsejable que lleven para comer en el colegio?

Media mañana y/o media tarde:

1 leche en envases individuales (tetrabrik)

Jugo de frutas naturales sin azúcar o bebidas sin azúcar (no más de 5% de azúcar).

Barras de cereal sin azúcar o con bajo contenido de azúcar, con fibras

1 fruta natural (banana, manzana, etc.) o 10 / 15 unidades de frutas secas (maní, almendras, nueces, pistachos)

Sándwich de pan integral con queso

Copos de cereales con fibra tipo granola o muslix

4-5 galletitas integrales con frutas desecadas (tipo pasas de uva) o frutas secas (nueces, almendras, avellanas)

Almuerzo

Tartas de verduras y queso, o ricota (zapallitos, calabaza, espinaca, brócoli, etc.) con masa con omega 9, o masa casera hecha con aceite.

Sándwich de pollo o milanesa con tomate, lechuga y palta.

Pizza integral con queso y tomate.

Patitas de pollo caseras con puré mixto.

Tortilla de papa y espinaca, o zapallitos, o arvejas.

Milanesa de carne o pollo con verduras.

Bocadillos de acelga con ensalada de tomate y huevo duro.

Especialista en Nutrición Infantil

Florencia Peláez nació en San Juan. Se recibió de Lic. en Nutrición (MP 561) en la Universidad Católica de Cuyo. Profundizó sus estudios con posgrados en nutrición deportiva, nutrición infantil “desde el nacimiento hasta la adolescencia”. Entre sus estudios se encuentra el curso Internacional de Antropometría I. S. A. K nivel 1. Actualmente trabaja en su consultorio privado y en el Hospital Marcial Quiroga

Datos útiles:

