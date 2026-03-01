Harvard recomienda los mejores ejercicios de fuerza

Músculos en acción, cada persona tiene su propia forma de llegar a la meta que quiere, pero el camino siempre va a ser más rápido si se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones.

Los nuevos descubrimientos y estudios, que dan los profesionales del deporte, saben bien que hay ejercicios que funcionan mejor que otros.

Harvard (a través de los expertos de la Harvard Medical School) , por ejemplo, dice que si quieres es quemar grasa, hay 5 ejercicios que deberías agregar, incluyendo la natación y el entrenamiento de fuerza, que es el que más te va a ayudar a acelerar el metabolismo.

"Si no usa los músculos, perderán su fuerza con el tiempo", dice el Dr. Lee . "Cuanto más músculo tienes, más calorías quemas, por lo que es más fácil mantener tu peso".

Además, incluso entre los ejercicios de fuerza hay algunos que han demostrado ser más efectivos, y han sido recomendados tanto por el equipo de médicos de la famosa universidad Ivy League, como por miles de entrenadores y expertos en fitness alrededor del mundo.

Los ejercicios de fuerza que debes hacer:

Ejercicios de peso corporal: lagartijas, step-ups

Los ejercicios de peso corporal son especialmente buenos porque se pueden hacer incluso si no se tiene acceso a un gimnasio o a pesas y mancuernas. Además, estos ayudan a trabajar diferentes áreas al mismo tiempo, cambiando cosas como los agarres, la posición y el ángulo para tener un trabajo más completo.

Para bíceps y tríceps: curls y pulldowns

Trabajar los músculos grandes es esencial, pero, si en verdad quieres estar más fuerte y musculoso, entonces también debes poner atención en los músculos pequeños, por eso se recomiendan los ejercicios como los curls de bíceps y los pulldowns para tríceps (y los levantamientos de pantorrillas).

Burpees y Sentadillas divididas

Tus músculos nunca se van a ver definidos si no quemas la grasa que los cubre, y aquí es donde los burpees, sentadillas divididas y los desplantes con salto te ayudan. Estos ejercicios ayudan a desarrollar músculo, fuerza y resistencia en todo el cuerpo, pero también son de los que queman más calorías si los haces bien y llevas un buen ritmo.

Planchas

Cuando se trata de marcar un six pack, Harvard dice que no hay nada mejor que este ejercicio. No es solo es ideal para ganar fuerza y resistencia, también es importante para tener un core fuerte, que también te va a ayudar a realizar de mejor forma cada uno de tus entrenamientos favoritos, y eso se traduce en mejores resultados y menos grasa en general.

Aunque, según los expertos debes combinarlos con otros movimientos que ayuden a elevar tu ritmo cardiaco para quemar más calorías en el proceso.

Tips de Harvard para el entrenamiento de fuerza

