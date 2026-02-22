¿Qué significa estar sano hoy en el siglo XXI?

Andrés Donadi, referente del ámbito de la salud en la provincia de Mendoza, nos habla sobre los principales desafíos de la medicina actual. El cardiólogo y experto en diagnóstico por imágenes, ha sido por 22 años director de la Clínica de Cuyo, es uno de los referentes de la medicina en Mendoza. El doctor habló sobre lo que un individuo vive hoy y hace hincapié en un pilar fundamental: “la paz mental”, marcado por cómo es la vida hoy y la importancia de detenerse a escuchar la máquina más importante que es “nuestro cuerpo”. Una visión de la salud mucho más moderna más integral La fuente que tenemos es una única transcripción de una entrevista larga y detallada que abordaremos partes de ella por su extensión y arranca con una idea potente.

La salud se apoya en tres pilares , el especialista en corazón expande la definición de bienestar mucho más allá de lo físico, habla de la mente y de lo que de una manera muy interesante él llama el pilar espiritual, y que no tiene nada que ver con la religión. Es una perspectiva que te obliga a replantearte mucho las cosas.

La salud mental afortunadamente ha dejado de ser un tabú hoy ir al psicólogo y hacer terapia es algo normalizado, es un cambio cultural enorme, hace 20 años es algo que se ocultaba. Hoy la pregunta ¿qué te pasa? a pasado a ser a ¿cuánto tiempo llevas en terapia?, refleja mejor que no hay salud física sino una buena base mental son dos caras de la misma moneda.

El pilar espiritual es en esencia paz mental , es estar bien con uno mismo, tener la sensación de que contribuyes al universo. De que no estas simplemente pasando por la vida en piloto automático, es lo que te permite tomar decisiones importantes a veces disruptivas no desde la lógica pura de un Excel sino desde un lugar más profundo de bienestar y de propósito.

Después de 20 años en la cima como director de una clínica prestigiosa, deja todo. Es una decisión que va en contra de toda lógica profesional y por qué, no por dinero ni por otro trabajo sino por lo que él llama su bienestar emocional. Eso sí que es tomarse en serio la salud. Es un ejemplo potentísimo, porque es la demostración práctica de su teoría, cuenta que fue una decisión que le costó terapia y que no la tomo desde la cabeza ni desde el cuerpo, sino desde ese lugar espiritual. Vio que seguir en esa rueda de prestigio o de responsabilidad le estaba vaciando por dentro y tuvo el valor de pulsar el botón de stop. Es el ejemplo perfecto de no transitar la vida como un trámite sino de coger las riendas para buscar ese equilibrio. Entiendo la idea de no vivir en piloto automático y esa misma filosofía se aplica a la salud física.

En cuanto a la salud física, no podemos esperar a que se encienda una luz de alarma en el salpicadero. Siendo él cardiólogo, cuáles son esas acciones completas, ese mantenimiento preventivo que deberíamos ver para cuidar el motor. Lo resume en tres claves: primero aclara sobre las dietas, no se trata de hacerse vegana de repente o de eliminar grupos enteros de alimentos, la guerra contra los hidratos y todo eso. Para él el verdadero enemigo y el que hay que eliminar de verdad son los ultra procesados, en la salud no está en la restricción radical sino en añadir comida real y quitar los productos industriales, es un cambio de mentalidad, es decir preocuparse menos por si los carbohidratos son el demonio y más por si lo que comemos es comida de verdad o un producto de laboratorio con una lista de ingredientes que no acabas nunca.

Otra clave es la actividad física, lo califica de primordial y aquí suelta un dato que desmonta viejos mitos. Durante mucho tiempo la medicina desaconsejaba el entrenamiento de fuerza para los pacientes cardíacos, se pensaba que era peligroso. El cambio de 180 grados por la evidencia científica y el mecanismo es fascinante. Explica que al romper y reparar fibras musculares con el entrenamiento de fuerza el cuerpo libera unas sustancias que se llaman “mioquinas”: son como mensajeros viajan por la sangre no solo reducen la inflamación en el sistema cardiovascular, sino que cruzan la barrera del cerebro y actúan como un fertilizante, promueven la neurogénesis, la plasticidad ósea que el gimnasio no solo es para los biceps literalmente un tratamiento para mantener el cerebro joven

La tercera clave es las consultas precoces, ir al médico cuando te sientes perfectamente. La gran asignatura pendiente y da pautas muy claras: para hombres un chequeo anual a partir de los 40 años; para mujeres cada dos años antes de la menopausia y anual a partir de entonces. El motivo es que los estrógenos tienen un efecto protector y cuando desaparecen el riego se iguala al del hombre y hay que vigilar de cerca, por ejemplo, el colesterol. Diferencia también entre factores de riesgo los que no podemos cambiar como la genética y los que sí, como el tabaco o el sedentarismo y pone un foco especial en el estrés crónico. Explica el porqué de una manera gráfica, el estrés libera una hormona: el cortisol que en picos cortos es útil, es lo que nos activa por la mañana o la que nos prepara para huir de un peligro. El problema es el estrés moderno crónico, no solo se refiere al estrés laboral de alta presión sino también a esa ansiedad de bajo nivel que sentimos mucho en el día a día de estar siempre conectados siempre ON, se refiere a las dos cosas. Y esa es la clave, él dice que nuestro cuerpo no distingue entre la amenaza de un león y la de 300 emails sin leer, para el sistema nervioso la respuesta es la misma, liberar cortisol, el problema que del león escapas, pero de los emails no. Y ese goteo constante de cortisol es lo que él llama un veneno lento para las arterias, te mantiene al palo todo el día, la frecuencia cardíaca alta, la presión arterial elevada, es un estado de alerta que no cesa y que desgasta el sistema. El estrés nos mantiene en un estado de lucha o ida constante, por eso se entiende por qué el doctor le da importancia al tercer pilar, el espiritual.

No es una idea abstracta es el antídoto directo contra el cortisol crónico, es la herramienta para apagar ese interruptor de emergencia que nos está desgastando por dentro. La paz mental, el propósito y el estar bien con una misma. Son mecanismos directos para regular esa respuesta al estrés. Es la parte del manual de instrucciones que nos hemos saltado.