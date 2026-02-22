Febrero, en el espacio verde

Este mes se presenta con diferentes cambios climáticos, calor, vientos y las lluvias. Por tal motivo el jardín sufre cada cambio y para que continúe en buen estado y sano empezamos hablando de algunas cosas que no debemos olvidar, ya que este mes es ideal para planificar la temporada de otoño. A modo de apunte general, debemos revisar el estado de las guías, tutores y vallas, para verificar que está todo en orden.

En caso de que tengamos plantas trepadoras , es el momento de revisar que están correctamente sujetas, en caso contrario, debemos dedicarle algo de tiempo y volver a sujetarlas o colocarles algunas guías.

Riega muy temprano por la mañana (no después de las 9:00) o muy tarde en la noche. No mojar las flores. Las Plantas Anuales al sol requieren riego casi a diario. No descuides el riego de las macetas al sol porque se secan rápidamente. Programa el riego según las especies y a su ubicación. Tampoco es bueno un exceso de agua.

Las plantas en macetas y jardineras florecen durante largo tiempo y necesitan fertilizantes. Tras la primera floración se pueden abonar los rosales.

Acolcha las plantas de tierra ácida (azaleas, rododendros, camelias) y las que están recién plantadas para proteger sus raíces sensibles de las altas temperaturas y guardar la humedad.

Elimina las malas hierbas a mano. Con constancia cada vez saldrán menos sin necesidad de usar herbicidas.

Las ramas muy cargadas de frutos se pueden sostener artificialmente, por ejemplo, con cañas o cuerdas, para evitar que se rompan.

Las plantas que lo necesiten se estacan, por ejemplo, los tallos nuevos de las Dalias, que podrían romperse con el viento.

Poda

Los arbustos que estén muy desiguales o muy grandes se pueden recortar un poco.

Los cercos perennes necesitan cortes de mantenimiento durante todo el verano.

Recorta las plantas vivaces marchitas.

Elimina las flores marchitas, incluidas las de los rosales; esto alargará el periodo de floración.

Corta los chupones y brotes de la base de los árboles, arbustos y rosales.

Césped

Se riega el césped prácticamente a diario , no dejando nunca que se seque la tierra y procurando que el agua llegue bien a las raíces. Riego de media entre 20 y 30 minutos diarios con aspersores.

Lo mejor para el césped son abonos complejos de lenta liberación. Se puede hacer un abonado ligero mensual para recuperar el verdor.

Si el tiempo es muy seco, deja la hierba más alta de lo habitual; así resistirá mejor la sequía.

Afila las cuchillas de la máquina de cortar césped; es importante que corten bien. Con una horquilla agujerea periódicamente las zonas compactadas.

Estanque

Verano es la época ideal para plantar acuáticas. Retira las algas flotantes. Conviene oxigenar el agua con una fuente pequeña eléctrica. En estanques muy pequeños y con peces se debe vigilar que no se recaliente el agua en exceso.

Macetas

Las macetas al sol se recalientan y pueden llegar a quemar las raíces de sus plantas delicadas como Rosas miniatura, Buganvilla, Mandarino o Naranjo.

No pongas bruscamente al sol una planta criada en sombra.

En días secos y calurosos pulveriza las plantas de interior con agua.

Comprueba que el drenaje de las macetas no esté obstruido.

Plagas y enfermedades

Controla la aparición de pulgones en los rosales. Controla la aparición de hongos, arañuela y cochinilla. Utiliza tratamientos fungicidas preventivos cada 15 días. Elimina los capullos enfermos de los rosales.

Vigila la aparición de hongos en el césped; se aprecian manchas marrones.

Pulgones, Cochinillas, Mosca blanca y Araña roja son plagas comunes en verano. Sobre la melaza que excretan se asienta el hongo Negrilla (capa de color negro). Controla las plagas con productos químicos cada 15 días.

Ruda o Artemisa se dice que repelen Pulgones si está plantada entre medio de las plantas sensibles al ataque de Pulgones.

Control de caracoles y babosas.

En zonas de vientos fuertes y secos conviene proteger las plantas de ellos mediante cercos, vallas, brezo, cañizo, árboles, etc.