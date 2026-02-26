Receta fácil para preparar en familia: cómo hacer helado de pistacho casero

Esta receta de pistacho destaca por su autenticidad, ya que utiliza el fruto seco tostado para lograr una base 100% natural. Con solo tres ingredientes básicos para el helado y un baño de chocolate blanco, vas a conseguir un postre que dejará a todos tus invitados con la boca abierta.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el helado de pistacho casero
- 150 g de pistachos sin cáscara y tostados.
- 120 g de azúcar común.
- 300 ml de crema de leche.
- Chocolate blanco (cantidad necesaria para el baño final).
Con pocos ingredientes y un poco de paciencia se puede lograr un delicioso helado.
Paso a paso, cómo preparar el helado de pistacho casero