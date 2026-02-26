26 de febrero de 2026 - 12:40

Receta fácil para preparar en familia: cómo hacer helado de pistacho casero

Sumate a la tendencia gastronómica del momento con una preparación artesanal de helado de pistacho, cremosa y con el sabor intenso de los mejores frutos secos.

Pistachos, un frutos seco delicioso.

Esta receta de pistacho destaca por su autenticidad, ya que utiliza el fruto seco tostado para lograr una base 100% natural. Con solo tres ingredientes básicos para el helado y un baño de chocolate blanco, vas a conseguir un postre que dejará a todos tus invitados con la boca abierta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el helado de pistacho casero

  • 150 g de pistachos sin cáscara y tostados.
  • 120 g de azúcar común.
  • 300 ml de crema de leche.
  • Chocolate blanco (cantidad necesaria para el baño final).

Paso a paso, cómo preparar el helado de pistacho casero

  • Procesá los 150 g de pistachos, previamente tostados, hasta que obtengas una consistencia de crema.
  • Apagá la procesadora de a ratos para retirar lo que quede pegado en las paredes y continuá procesando hasta que el fruto suelte su aceite.
  • Batí en un recipiente aparte la crema de leche junto con el azúcar y la crema de pistacho que acabás de preparar.
  • Mantené el batido a medio punto, cuidando de no pasarte para que la mezcla no se corte.
  • Colocá la preparación en los moldes para helado, insertá los palitos y terminá de completar con el resto de la crema.
  • Llevá al freezer por un periodo de entre 4 a 6 horas aproximadamente para que solidifiquen bien.
  • Desmoldá las paletas y bañalas con chocolate blanco derretido a baño maría o en microondas.
  • Apoyalas sobre papel manteca hasta que el chocolate se endurezca y servilas.
