9 de marzo de 2026 - 16:49

Día Mundial de la Tortilla de papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

La versatilidad de este plato conquista mesas en el mundo. Un repertorio de recetas infalibles que reinventan el sabor de la Tortilla de papa.

La Tortilla de Papa es uno de los platos más versátiles.

Por Redacción Diario de Cuyo

Este lunes 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa. Esta receta tiene un poder unánime en la mesa. Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, capaz de ser protagonista en una cena rápida, en una picada extensa, en un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.

En Argentina y en toda Latinoamérica, la tortilla de papa representa mucho más que una receta: es símbolo de encuentro y de cocina casera, una excusa perfecta para improvisar algo rico con poco. Su importancia radica en que siempre está lista para salvar el almuerzo, acompañar un mate, calmar el hambre nocturno, o simplemente provocar una sonrisa al cortarla y ver cómo el huevo y la papa se funden en cada bocado.

Seis recetas de Tortilla de papa imperdibles

1. Tortilla de papa clásica

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 cebolla

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2. Freírlas en aceite hasta que estén blandas y apenas doradas.

3. Rehogar la cebolla picada.

4. Batir los huevos, mezclar con las papas y la cebolla, salpimentar.

5. Volcar la mezcla en sartén caliente con un poco de aceite.

6. Cocinar hasta que tome color en la base, dar vuelta con ayuda de un plato y dorar del otro lado.

7. Buscar una textura jugosa en el centro.

2. Tortilla de papa, queso y morcilla

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 morcilla

4. 150 gr de queso cremoso

5. Perejil fresco

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto.

2. Batir los huevos con sal, pimienta y perejil picado.

3. Sumar las papas en cubos, el queso en trocitos y la morcilla desmenuzada.

4. Volcar todo en sartén aceitada y cocinar a fuego medio.

5. Dar vuelta y terminar la cocción hasta dorar.

6. Ideal que el queso se funda en el interior.

3. Tortilla de papa y cebolla caramelizada

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 2 cebollas blancas

4. 1 cucharada de azúcar

5. Aceite

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Freír las papas en aceite hasta que estén tiernas.

2. Cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.

3. Mezclar las papas con las cebollas y los huevos batidos.

4. Condimentar y volcar en sartén caliente.

5. Cocinar a fuego medio, cuidar que no se seque.

6. Dar vuelta y dorar ambos lados.

4. Tortilla de papa, choclo y queso

Ingredientes:

1. 800 gr de papa

2. 5 huevos

3. 200 gr de queso cremoso o cuartirolo

4. 1 lata de choclo en grano escurrido

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cocinar las papas en rodajas al vapor o hervidas.

2. Batir los huevos y mezclar con las papas.

3. Agregar el choclo y el queso en cubos.

4. Condimentar y verter en sartén antiadherente.

5. Cocinar a fuego suave, dar vuelta y dorar.

5. Tortilla de papa y batata (dulce-salada)

Ingredientes:

1. 500 gr de papa

2. 500 gr de batata

3. 6 huevos

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cortar la papa y la batata en rodajas finas.

2. Freír juntas hasta dorar levemente.

3. Batir los huevos, mezclar con la papa y batata.

4. Salpimentar y cocinar como la tortilla tradicional.

5. Buscar equilibrio entre lo dulce y lo salado.

6. Tortilla de papa vegana (sin huevo)

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 1 cebolla

3. 2 cucharadas de harina de garbanzo

4. 80 ml de agua

5. 1 pizca de cúrcuma

6. Sal y pimienta

7. Aceite

Preparación:

1. Freír las papas y la cebolla en aceite hasta tiernas.

2. Mezclar la harina de garbanzo, agua y cúrcuma para simular el huevo.

3. Unir la mezcla con las papas y cebolla.

4. Sazonar y cocinar en sartén aceitada.

5. Dorar de ambos lados como en la versión clásica.

