Día Mundial de la Tortilla de papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

Este lunes 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa . Esta receta tiene un poder unánime en la mesa. Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, capaz de ser protagonista en una cena rápida, en una picada extensa, en un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.

En Argentina y en toda Latinoamérica, la tortilla de papa representa mucho más que una receta: es símbolo de encuentro y de cocina casera, una excusa perfecta para improvisar algo rico con poco. Su importancia radica en que siempre está lista para salvar el almuerzo, acompañar un mate, calmar el hambre nocturno, o simplemente provocar una sonrisa al cortarla y ver cómo el huevo y la papa se funden en cada bocado.

3. 1 cebolla

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2. Freírlas en aceite hasta que estén blandas y apenas doradas.

3. Rehogar la cebolla picada.

4. Batir los huevos, mezclar con las papas y la cebolla, salpimentar.

5. Volcar la mezcla en sartén caliente con un poco de aceite.

6. Cocinar hasta que tome color en la base, dar vuelta con ayuda de un plato y dorar del otro lado.

7. Buscar una textura jugosa en el centro.

2. Tortilla de papa, queso y morcilla

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 morcilla

4. 150 gr de queso cremoso

5. Perejil fresco

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto.

2. Batir los huevos con sal, pimienta y perejil picado.

3. Sumar las papas en cubos, el queso en trocitos y la morcilla desmenuzada.

4. Volcar todo en sartén aceitada y cocinar a fuego medio.

5. Dar vuelta y terminar la cocción hasta dorar.

6. Ideal que el queso se funda en el interior.

3. Tortilla de papa y cebolla caramelizada

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 2 cebollas blancas

4. 1 cucharada de azúcar

5. Aceite

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Freír las papas en aceite hasta que estén tiernas.

2. Cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.

3. Mezclar las papas con las cebollas y los huevos batidos.

4. Condimentar y volcar en sartén caliente.

5. Cocinar a fuego medio, cuidar que no se seque.

6. Dar vuelta y dorar ambos lados.

4. Tortilla de papa, choclo y queso

Ingredientes:

1. 800 gr de papa

2. 5 huevos

3. 200 gr de queso cremoso o cuartirolo

4. 1 lata de choclo en grano escurrido

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cocinar las papas en rodajas al vapor o hervidas.

2. Batir los huevos y mezclar con las papas.

3. Agregar el choclo y el queso en cubos.

4. Condimentar y verter en sartén antiadherente.

5. Cocinar a fuego suave, dar vuelta y dorar.

5. Tortilla de papa y batata (dulce-salada)

Ingredientes:

1. 500 gr de papa

2. 500 gr de batata

3. 6 huevos

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cortar la papa y la batata en rodajas finas.

2. Freír juntas hasta dorar levemente.

3. Batir los huevos, mezclar con la papa y batata.

4. Salpimentar y cocinar como la tortilla tradicional.

5. Buscar equilibrio entre lo dulce y lo salado.

6. Tortilla de papa vegana (sin huevo)

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 1 cebolla

3. 2 cucharadas de harina de garbanzo

4. 80 ml de agua

5. 1 pizca de cúrcuma

6. Sal y pimienta

7. Aceite

Preparación:

1. Freír las papas y la cebolla en aceite hasta tiernas.

2. Mezclar la harina de garbanzo, agua y cúrcuma para simular el huevo.

3. Unir la mezcla con las papas y cebolla.

4. Sazonar y cocinar en sartén aceitada.

5. Dorar de ambos lados como en la versión clásica.