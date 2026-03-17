    • 17 de marzo de 2026 - 09:15

    El budín casero definitivo: la receta técnica para lograr una humedad inigualable

    Te mostramos cómo hacerlod e manera rápida y sencilla.

    .Cómo hacer el mejor budín de limón: fácil, económico y con pocos ingredientes

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    En la pastelería cotidiana, el budín casero ocupa un lugar de privilegio. A diferencia del bizcochuelo, que busca la máxima liviandad, el budín destaca por su estructura más compacta, su miga tierna y esa característica humedad que lo convierte en el compañero ideal del café o el mate. La clave para que no resulte pesado ni seco reside en la emulsión correcta de la materia grasa y el azúcar.

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    La técnica del cremado: el secreto de la miga perfecta

    Para obtener un resultado profesional, es fundamental dominar el proceso de cremado. Esta técnica consiste en batir la manteca (a punto pomada) con el azúcar hasta que la mezcla cambie de color y se vuelva una crema pálida y aireada. Este paso no solo disuelve los cristales de azúcar, sino que incorpora pequeñas burbujas de aire que luego se expandirán en el horno, otorgando esa textura sedosa tan buscada.

    Ingredientes necesarios para hacer budín (para un molde de 20-22 cm)

    Para esta receta base de vainilla, que permite múltiples variaciones, se necesitan los siguientes elementos:

    • Manteca: 200 gramos (importante: debe estar blanda, no derretida).

    • Azúcar blanca: 200 gramos.

    • Huevos: 4 unidades.

    • Harina leudante: 300 gramos (o harina 0000 con dos cucharaditas de polvo de hornear).

    • Leche entera: 50 mililitros (aporta la humedad final).

    • Esencia de vainilla: 1 cucharada generosa.

    • Ralladura de limón: Opcional, para equilibrar el sabor de la manteca.

    Preparación: Paso a paso para un budín exitoso

    Seguí estas instrucciones para asegurar una cocción uniforme y una estructura estable:

    • Atemperado y horno: Retirá la manteca de la heladera con antelación para que esté cremosa. Precalentá el horno a 170°C (fuego medio-bajo).

    • Cremado intenso: En un bol, batí la manteca con el azúcar durante al menos 5 minutos. Debe quedar una crema muy clara y casi sin sentir los granos de azúcar.

    • Incorporación de líquidos: Añadí los huevos de a uno, integrando completamente cada uno antes de agregar el siguiente. Sumá la esencia de vainilla y la ralladura.

    • Alternancia de secos: Incorporá la harina tamizada en tres partes, alternando con chorritos de leche. Mezclá con suavidad para no desarrollar el gluten, lo que endurecería el budín.

    • Moldeado: Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Alisá la superficie con una espátula.

    • Cocción lenta: Llevá al horno por 45 a 55 minutos. La temperatura moderada es clave para que el budín crezca parejo y no se queme por fuera quedando crudo por dentro.

    • Punto de cocción: El budín está listo cuando al insertar un palillo, este sale limpio y la superficie presenta su clásica grieta longitudinal.

    Trucos para un acabado profesional

    • El truco de la grieta: Si querés que la grieta superior quede perfecta y centrada, podés pasar un cuchillo mojado en manteca derretida por el centro de la masa justo antes de meterla al horno.

    • Evitá que se baje: No abras el horno durante los primeros 35 minutos. El budín es muy sensible a los cambios de presión y temperatura mientras se forma su estructura.

    • Glaseado rápido: Para un toque extra, mezclá azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y vertelo sobre el budín cuando todavía esté tibio.

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