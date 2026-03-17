El budín casero definitivo: la receta técnica para lograr una humedad inigualable

En la pastelería cotidiana, el budín casero ocupa un lugar de privilegio. A diferencia del bizcochuelo, que busca la máxima liviandad, el budín destaca por su estructura más compacta, su miga tierna y esa característica humedad que lo convierte en el compañero ideal del café o el mate. La clave para que no resulte pesado ni seco reside en la emulsión correcta de la materia grasa y el azúcar.
La técnica del cremado: el secreto de la miga perfecta
Para obtener un resultado profesional, es fundamental dominar el proceso de cremado. Esta técnica consiste en batir la manteca (a punto pomada) con el azúcar hasta que la mezcla cambie de color y se vuelva una crema pálida y aireada. Este paso no solo disuelve los cristales de azúcar, sino que incorpora pequeñas burbujas de aire que luego se expandirán en el horno, otorgando esa textura sedosa tan buscada.
Ingredientes necesarios para hacer budín (para un molde de 20-22 cm)
Para esta receta base de vainilla, que permite múltiples variaciones, se necesitan los siguientes elementos:
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Manteca: 200 gramos (importante: debe estar blanda, no derretida).
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Azúcar blanca: 200 gramos.
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Huevos: 4 unidades.
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Harina leudante: 300 gramos (o harina 0000 con dos cucharaditas de polvo de hornear).
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Leche entera: 50 mililitros (aporta la humedad final).
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Esencia de vainilla: 1 cucharada generosa.
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Ralladura de limón: Opcional, para equilibrar el sabor de la manteca.
Preparación: Paso a paso para un budín exitoso
Seguí estas instrucciones para asegurar una cocción uniforme y una estructura estable: