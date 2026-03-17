El budín casero definitivo: la receta técnica para lograr una humedad inigualable

Atemperado y horno: Retirá la manteca de la heladera con antelación para que esté cremosa. Precalentá el horno a 170°C (fuego medio-bajo).

Cremado intenso: En un bol, batí la manteca con el azúcar durante al menos 5 minutos. Debe quedar una crema muy clara y casi sin sentir los granos de azúcar.

Incorporación de líquidos: Añadí los huevos de a uno, integrando completamente cada uno antes de agregar el siguiente. Sumá la esencia de vainilla y la ralladura.

Alternancia de secos: Incorporá la harina tamizada en tres partes, alternando con chorritos de leche. Mezclá con suavidad para no desarrollar el gluten, lo que endurecería el budín.

Moldeado: Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Alisá la superficie con una espátula.

Cocción lenta: Llevá al horno por 45 a 55 minutos. La temperatura moderada es clave para que el budín crezca parejo y no se queme por fuera quedando crudo por dentro.