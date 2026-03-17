    • 17 de marzo de 2026 - 13:49

    Alerta meteorológica en San Juan por viento sur con ráfagas de hasta 70 km/h

    El SMN advirtió por alerta meteorológica en San Juan para la tarde de este martes por viento sur fuerte con ráfagas de hasta 70 km/h.

    El viento sur afectaría a varios departamentos de San Juan.

    El viento sur afectaría a varios departamentos de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las condiciones meteorológicas en San Juan estarán marcadas este martes por la presencia de viento sur con ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 70 km/h, en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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    El pronóstico oficial indica además que se espera una jornada con momentos de inestabilidad, especialmente hacia la tarde y noche de este martes, cuando el viento comenzará a intensificarse de manera progresiva en distintos sectores de la provincia.

    Los departamentos mayormente afectados serán 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, según estimó el SMN.

    Las condiciones mejorarán el miércoles con temperaturas que se elevarán hasta los 29C°.

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