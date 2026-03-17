Alerta meteorológica en San Juan por viento sur con ráfagas de hasta 70 km/h

El SMN advirtió por alerta meteorológica en San Juan para la tarde de este martes por viento sur fuerte con ráfagas de hasta 70 km/h.

El viento sur afectaría a varios departamentos de San Juan.

Las condiciones meteorológicas en San Juan estarán marcadas este martes por la presencia de viento sur con ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 70 km/h, en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico oficial indica además que se espera una jornada con momentos de inestabilidad, especialmente hacia la tarde y noche de este martes, cuando el viento comenzará a intensificarse de manera progresiva en distintos sectores de la provincia.

Los departamentos mayormente afectados serán 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, según estimó el SMN.