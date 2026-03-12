Receta del turrón de avena y chocolate perfecto para la merienda

Hay recetas que nos abrazan desde el primer bocado. El turrón de avena es una receta fácil y clásica. Con un relleno cremoso, crujiente e intensamente chocolatoso, es ideal para acompañar una taza de café o un buen mate a la tarde.
Se trata de una galleta con relleno de chocolate y avena ideal para compartir los mates. El paso a paso para un turrón de avena inolvidable.
Sin necesidad de horno, se trata de una receta muy fácil para hacer con los más chiquitos y disfrutar de un postre sin conservantes y totalmente casero.
Con ingredientes simples, este turrón se arma en minutos y se roba todos los aplausos. Ideal para los amantes del chocolate, para quienes disfrutan lo hecho en casa y para los que buscan un snack que sea tan sabroso como nutritivo.
Ingredientes para el turrón de avena
Cómo hacer el turrón de avena, paso a paso