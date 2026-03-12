    • 12 de marzo de 2026 - 20:30

    Receta del turrón de avena y chocolate perfecto para la merienda

    Se trata de una galleta con relleno de chocolate y avena ideal para compartir los mates. El paso a paso para un turrón de avena inolvidable.

    Turrón de avena
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay recetas que nos abrazan desde el primer bocado. El turrón de avena es una receta fácil y clásica. Con un relleno cremoso, crujiente e intensamente chocolatoso, es ideal para acompañar una taza de café o un buen mate a la tarde.

    Leé además

    Las empanadas de pollo son una de las variantes más ricas y simples dentro del amplio universo de las empanadas argentinas.

    Empanadas de pollo: una receta fácil y sabrosa para aprovechar lo que quedó
    La Tortilla de Papa es uno de los platos más versátiles.

    Día Mundial de la Tortilla de papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

    Sin necesidad de horno, se trata de una receta muy fácil para hacer con los más chiquitos y disfrutar de un postre sin conservantes y totalmente casero.

    Con ingredientes simples, este turrón se arma en minutos y se roba todos los aplausos. Ideal para los amantes del chocolate, para quienes disfrutan lo hecho en casa y para los que buscan un snack que sea tan sabroso como nutritivo.

    Paso a paso, cómo hacer turrón de avena

    Ingredientes para el turrón de avena

    • 2 tazas de avena arrollada (tradicional, no instantánea)
    • Un paquete de galletitas de agua
    • 200 g de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
    • 1/2 taza de mantequilla de maní o almendra (puede ser casera)
    • 1/4 taza de miel o sirope de agave (ajustar al gusto)
    • 1/2 taza de nueces, almendras o avellanas troceadas (opcional)
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
    • Pizca de sal.

    Cómo hacer el turrón de avena, paso a paso

    • En una sartén seca, tostar la avena a fuego medio por 5-7 minutos hasta que tome un leve tono dorado. Esto potencia el sabor.
    • Luego, en una olla a fuego bajo o a baño maría, derretir el chocolate junto con la mantequilla de maní y la miel.
    • Revolver constantemente hasta que quede una mezcla homogénea y brillante.
    • Agregar la avena tostada, la vainilla, la sal y los frutos secos. Mezclar bien hasta que todo esté cubierto de chocolate.
    • Forrar un molde rectangular (tipo budín o tupper) con papel manteca.
    • Luego, formar capas entrelazadas entre las galletitas de agua y la mezcla de chocolate y avena tostada, para formar un turrón.
    • Llevar a la heladera por al menos 2 horas, o hasta que esté bien firme. Desmoldar y cortar en porciones. Decorar con chips de chocolate o coco si se desea.
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Receta de raviolones caseros de zapallo y queso: el paso a paso de Maru Botana.

    Receta de raviolones caseros de zapallo y queso: el paso a paso de Maru Botana

    Para evitar quemaduras al cocinar, siempre usar manoplas de horno.

    El error más común al cocinar en horno que puede arruinar cualquier receta