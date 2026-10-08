Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

Agregar Diario de Cuyo en

Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos : se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo. La receta.

La receta viral que combina lo dulce y lo picante: cómo hacer una "pizza toast" en 10 minutos

Receta de limonada con menta y jengibre, rápida y fácil

En las casas argentinas este tipo de budín suele aparecer los domingos, cuando sobra ricota de la heladera o llegan las primeras frutillas de temporada. Es un clásico de la merienda, pero también funciona como postre después del almuerzo familiar.

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, a base de ricota y huevos, con trozos de frutillas frescas distribuidos en toda la masa. No lleva técnicas complicadas: todo se mezcla a mano o con batidora eléctrica y se hornea en un solo molde, sin necesidad de armar capas ni rellenos.

Receta de budín de ricota y frutillas

Precalentar el horno a 180 .

Cómo hacer budín de ricota y frutillas, paso a paso

Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.

En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.

Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.

Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.

Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.

Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.

Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.

Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.

Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.

Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.