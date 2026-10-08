    • 8 de octubre de 2026 - 16:29

    Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

    Esta receta dulce rinde ocho porciones y se hornea en solo 45 minutos. Integrar trozos de fruta fresca a la mezcla garantiza una textura suave.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos: se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo. La receta.

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    En las casas argentinas este tipo de budín suele aparecer los domingos, cuando sobra ricota de la heladera o llegan las primeras frutillas de temporada. Es un clásico de la merienda, pero también funciona como postre después del almuerzo familiar.

    Receta de budín de ricota y frutillas

    Se trata de un budín húmedo y esponjoso, a base de ricota y huevos, con trozos de frutillas frescas distribuidos en toda la masa. No lleva técnicas complicadas: todo se mezcla a mano o con batidora eléctrica y se hornea en un solo molde, sin necesidad de armar capas ni rellenos.

    Ingredientes

    • 500 gr de ricota
    • 3 huevos
    • 150 gr de azúcar
    • 100 gr de manteca derretida
    • 200 gr de harina leudante
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 250 gr de frutillas frescas, cortadas en cubos pequeños
    • 1 cucharada de azúcar impalpable, para espolvorear (opcional)

    Cómo hacer budín de ricota y frutillas, paso a paso

    Precalentar el horno a 180 .

    Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.

    En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.

    Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.

    Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.

    Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.

    Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.

    Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.

    Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.

    Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.

    Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

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