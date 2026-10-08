Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos: se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo. La receta.
Esta receta dulce rinde ocho porciones y se hornea en solo 45 minutos. Integrar trozos de fruta fresca a la mezcla garantiza una textura suave.
Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos: se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo. La receta.
En las casas argentinas este tipo de budín suele aparecer los domingos, cuando sobra ricota de la heladera o llegan las primeras frutillas de temporada. Es un clásico de la merienda, pero también funciona como postre después del almuerzo familiar.
Se trata de un budín húmedo y esponjoso, a base de ricota y huevos, con trozos de frutillas frescas distribuidos en toda la masa. No lleva técnicas complicadas: todo se mezcla a mano o con batidora eléctrica y se hornea en un solo molde, sin necesidad de armar capas ni rellenos.
Precalentar el horno a 180 .
Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.
En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.
Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.
Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.
Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.
Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.
Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.
Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.
Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.
Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.