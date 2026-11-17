Cada 17 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Escultor , una fecha instituida en homenaje al natalicio de Lola Mora , nacida en 1866 y pionera indiscutida del arte tridimensional en el país. En su día, DIARIO DE CUYO dialogó con la reconocida artista local Beatriz García Huertas sobre su vocación, los desafíos y el sentido de este oficio.

El vínculo de García Huertas con la escultura viene desde la infancia. “ Desde que recuerdo me ha fascinado poder darle alguna forma a la materia, desde las migas de pan, hasta las tizas que antes ponían al lado del pizarrón y que, con una aguja que yo llevaba, me sentaba en el último banco y hacía como tótems calando las tizas ", recordó sobre aquellos primeros pasos, intuitivos.

"Lo que me fascina es el hecho de que se desarrolla ese compartir un mismo espacio con la escultura, y que hay que pensar y trabajar en todas sus caras , porque al estar en el espacio se ve de todos los lugares", contó, rodeada de ideas, proyectos y trabajos en proceso que habitan su taller. "Es también la sensación muy intensa que uno tiene, por ejemplo, cuando hace el boceto en arcilla, esa sensación de poder penetrar la materia, de poderla manejar, es decir, de poder plasmar en la materia algo que uno tiene en el pensamiento. Pero sobre todo es el darle forma al espacio, es decir, que el vacío cobre forma ", describió.

Dueña de una gran y valiosa producción, sin embargo, García Huertas reconoce en Calidoscopio una bisagra en su recorrido. Se trata de la obra de unos ocho metros de altura con la que ganó el concurso internacional de escultura y que fue emplazada en julio de 2021 en la entrada del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson . Esa pieza profundizó su camino hacia esculturas de gran porte, piezas pensadas para dialogar con la ciudad, con quienes la recorren, con quienes se detienen a observarlas. “ Es importante que eso esté a la vista de todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de ese arte. Realmente ahora, ese es mi principal interés con respecto al arte y la comunicación con los demás ", expresó la artista, para quien estas grandes piezas “nos están marcando direcciones y líneas en el espacio que nos llevan a otros lugares".

Lola Mora debió abrirse paso en un terreno reservado históricamente a los varones; y años después, García Huertas confiesa que alguna vez enfrentó algo similar. Si bien subrayó que en el ambiente artístico de San Juan nunca sintió discriminación alguna por parte de sus colegas, recuerda haberse topado con algún taller donde no dejaban entrar mujeres .

"Tenía que hacerme unos aparejos y unas cosas para ensamblar yo la escultura que estaba haciendo, y no podía entrar al taller, tenía que dar indicaciones desde afuera”, contó la artista, quien, sabiendo del esfuerzo físico que demandan las grandes obras, a las que hay que ponerles el cuerpo -sobre todo con materiales pesados como los bloques de piedra, o la manipulación de herramientas de gran porte- se las ingenió para continuar adelante con su objetivo.

“Por ejemplo, con la amoladora grande, que no es la común y es muy pesada, yo tenía cadenas con las que la sujetaba, entonces así resolvía las cuestiones de peso. Y cuando trabajaba la piedra, yo hacía todo el diseño y después para movilizarla, buscaba gente que me ayudara… Nada es imposible. Cuando uno quiere algo, todo se puede", afirmó Beatriz, que también reflexionó sobre lo que aportó la presencia femenina en escenario tradicionalmente dominado por hombres.

"No solo es la forma en que la mujer manipula el material, es la forma en que la mujer ve la vida, que lógicamente es diferente, pero naturalmente diferente, no significa que sea de más o menos valía”, expresó. Y en tanto reflexionó sobre el hecho de que, durante un tiempo, esas miradas estuvieron vedadas, celebró que hoy sean otros tiempos.

“En la actualidad, yo creo que esas barreras y esas situaciones se han vencido. Y que cuando uno quiere conseguir algo, sea mujer, sea hombre o lo que fuere, lo que vale ahí es la intención, la constancia, el esfuerzo, las ganas de hacer. Pienso que eso es lo que prima siempre y va a seguir primando", marcó.

La disciplina San Juan

Al observar el presente de la disciplina en la provincia, García Huertas reparó en que, en las muestras colectivas locales, predominan otras expresiones, como la pintura, el dibujo o el grabado; y no tanto la escultura. Los altos costos y a la complejidad que exige su realización son, según ella, algunos de los motivos.

“En la escultura, vos tenés que tener la idea del diseño y después todo un plan para llevarlo adelante. Es mucho más complejo, es decir, es muchísimo más el tiempo que requiere el arte en el espacio, porque hay que pensar no solo en la parte plástica, sino también cómo va a sostenerse, por ejemplo. Tenés que ser muy responsable y consciente de que no se vaya a caer y lastimar a alguien", advirtió, recordando que incluso factores tan importantes como el conocimiento y elección de los materiales y hasta como incide el clima en ellos entran en juego.

"En la escultura tenés que dominar la técnica y tenés que tener un bagaje importante de haber experimentado, tiene mucho de experimentación con los materiales”, sostuvo, y fue por más: "a no ser que se entienda por escultura un grupo de lazos que caen desde el techo al piso, o un volumen en el piso al que se le ha agregado algo, y entonces lo llaman objeto escultura. Es mi criterio, no estoy diciendo que no lo sean; estoy diciendo que yo busco otra cosa en la escultura".

Pero más allá del oficio, de materiales, herramientas y discusiones estéticas, hay algo más que la escultura -y el arte en general- significa para Beatriz: un espacio vital donde sostenerse, especialmente tras haber atravesado la partida de su hija Andrea.

En este Día Nacional del Escultor, sus palabras resumen el lugar profundo que ocupa este oficio en su vida: "Sí, ha puesto un sentido en mi vida. Yo nunca he dejado de hacer arte. He tenido, hace nada, la pérdida más grande que puede tener una persona, y sigo trabajando. Creo que, después de mi familia, ha sido mi gran refugio. Sinceramente, si no tuviera esto, sería mucho más difícil este tránsito que estoy haciendo".