El folclorista sanjuanino viajará a La Falda para la gala que tendrá lugar el sábado 21, representando a la provincia.

El folclorista sanjuanino Diego Villegas y su agrupación emprenderán un nuevo viaje a Córdoba, el 21 de noviembre. Tras una seguidilla de actuaciones en escenarios locales -como los de la Fiesta del Sol y la de Cristo Rey, en Caucete, entre otras- viajarán a La Falda como invitados especiales de los Premios Santa Cecilia.

Villegas obtuvo ese galardón en 2024 y, en representación de la provincia, fue a recibirlo en Mar del Plata. Como se otorga “una única vez en la vida”, marcó Villegas, el regreso será fuera de competencia, en calidad de figuras consagradas.

Música cuyana y puertas abiertas Para el referente local, volver a este escenario nacional funciona como una vidriera para toda la región.

"El solo hecho de representar a nuestra provincia nos llena de orgullo y poder llegar allá como consagrados, mucho más. Sabemos que se puede abrir una puertita, no solo para nosotros, sino para todos los artistas de San Juan, porque hay muchos que están dando que hablar en el país; eso hace que se empiecen a fijar un poco más en los artistas de Cuyo", declaró Villegas a DIARIO DE CUYO.

A Córdoba con repertorio propio De cara a esta presentación, el cantor destacó el valor de llevar obras originales y celebró el crecimiento sostenido de la banda.