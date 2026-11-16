La cantante de Arequito confirmó durante un show en Chaco que el lanzamiento oficial se concretará esta semana y que todo lo recaudado será destinado a una institución de bien público.

Soledad Pastorutti anunció que lanzará una versión oficial de “Alma misionera”, el emblemático himno religioso que cobró enorme repercusión tras su interpretación durante la reciente visita del papa León XIV. La artista comunicó además que la totalidad de las ganancias generadas por el tema serán donadas a fines solidarios.

La novedad fue revelada por la propia cantante durante su presentación en la tercera edición del festival Chaco Vibra Solidario. Ante el pedido insistente del público para que entonara la pieza, la folklorista sorprendió a los presentes al confirmar que el material ya fue grabado en estudio y que verá la luz en los próximos días, aunque todavía no definió qué entidad recibirá los fondos.

"No podemos creer lo que pasó con la canción" En diálogo con el público y medios presentes, la intérprete explicó el trasfondo de esta iniciativa solidaria impulsada por el fenómeno social y espiritual que rodeó al tema. "Vamos a grabar una versión, ya lo hicimos en realidad, que va a salir esta semana y que las regalías van a ser en beneficio de alguna institución de bien público, porque la verdad es que no podemos creer las cosas que pasaron con la canción", expresó Pastorutti.

La historia detrás de "Alma misionera" El tema tiene una historia particular que se remonta a más de cuatro décadas atrás. “Alma misionera” fue compuesta en 1981 por Mónica de la Canal, cuando tenía apenas 18 años y participaba activamente en la parroquia Corazón de María de la localidad bonaerense de Chascomús, junto a los misioneros claretianos.

Tras la repercusión masiva de la canción, la autora contó que aún conserva el manuscrito original y reveló que se enteró por televisión de que su obra estaba siendo interpretada frente al Sumo Pontífice. "Esperó 45 años para salir a la luz y de repente se dan todas estas cuestiones de una manera casi increíble", relató emocionada.