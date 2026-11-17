Las nuevas modalidades de trata de personas y explotación a través de las tecnologías digitales serán el eje de dos jornadas que reunirán a especialistas de distintos ámbitos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La actividad se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre , de 15 a 19:30, bajo modalidad híbrida.

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Las jornadas, tituladas “Trata de personas en entornos digitales: los desafíos frente a violencias que se transforman”, son organizadas por la Secretaría de Posgrado y la Secretaría de Relaciones Estudiantiles y Egresados/as de la institución. La coordinación estará a cargo de Melina Juan, María Gloria André y Fernando Alcaraz .

La propuesta busca generar un espacio de formación e intercambio frente a los cambios que las tecnologías introdujeron en las formas de captación, sometimiento y explotación de personas . También apunta a analizar los desafíos que enfrentan los organismos judiciales y de seguridad para prevenir, detectar e investigar estos delitos, además de garantizar la protección y asistencia de las víctimas.

La actividad está dirigida a abogados, estudiantes avanzados de Derecho, integrantes de fuerzas de seguridad y profesionales de distintas disciplinas interesados en profundizar sus conocimientos sobre la problemática. La participación será libre y gratuita , aunque quienes deseen obtener un certificado deberán abonar un arancel.

Entre los disertantes confirmados se encuentran fiscales, jueces, especialistas en ciberdelitos y referentes de organismos de asistencia a víctimas. La nómina incluye a Alejandra Mángano, Fernando Alcaraz, Virginia Rodríguez, Melina Juan, Manuel Pizarro, Gonzalo Gassull, Samara Las Heras, Inés del Carmen Miranda Espinoza, Zaida Gatti, Natalia Ibis Alonso, Sonia Fioquetta y Fernanda Dutra .

Durante los encuentros se trabajará sobre cinco ejes principales. El primero estará centrado en la investigación de la trata en entornos digitales, con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

También se analizarán los desafíos que enfrenta el sistema judicial para juzgar estos delitos en un contexto de nuevas formas de violencia, las perspectivas internacionales frente a la explotación sin fronteras y las herramientas disponibles para asistir y reparar a las víctimas.

El último eje estará dedicado a las nuevas herramientas para la investigación, con una exposición de Cristian Castello, coordinador de Ciberdelitos de la Dirección de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad Nacional.

Cronograma de las jornadas

El primer encuentro será el jueves 19 de noviembre, con un acto de apertura previsto para las 15. Luego, entre las 15:25 y las 17:05, se desarrollará el panel “Tras las huellas de la explotación: investigar la trata en entornos digitales”. Participarán Alejandra Mángano, Fernando Alcaraz, Melina Juan y Virginia Rodríguez, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal San Juan.

A las 17:30 comenzará el espacio dedicado a los desafíos judiciales, con exposiciones del juez de Cámara Federal Manuel Pizarro y del director de la Oficina Judicial Cuyo, Gonzalo Gassull. La jornada concluirá con un intercambio de preguntas y un cierre previsto para las 19:30.

El viernes 20 de noviembre, la actividad comenzará a las 15 con el panel sobre perspectivas internacionales, que contará con las exposiciones de Samara Las Heras, de España, e Inés del Carmen Miranda Espinoza, fiscal auxiliar del Ministerio Público de Nicaragua.

Desde las 16:15 se abordará la asistencia y reparación frente a nuevas formas de explotación, con intervenciones de Zaida Gatti, coordinadora nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas; Natalia Ibis Alonso, Sonia Fioquetta y Fernanda Dutra, integrantes del área de Derechos Humanos de Mendoza.

Por último, a las 17:55, Cristian Castello expondrá sobre las nuevas herramientas para investigar estos delitos. El cierre de las jornadas está previsto para las 19:30.

Cómo inscribirse y cuánto cuestan los certificados

La participación en las jornadas será gratuita, pero quienes soliciten certificado deberán abonar un arancel de acuerdo con su condición:

Estudiantes avanzados: $6.000.

Graduados: $10.500.

Público general: $15.000.

El pago podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito, en efectivo en la Fundación Cooperadora o mediante transferencia bancaria. Para completar la inscripción, los interesados pueden ingresar al formulario habilitado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

Finalmente, los comprobantes de transferencia deberán enviarse a los correos [email protected] y [email protected].