    • 6 de octubre de 2026 - 20:21

    Mirtha Legrand recibió el alta médica y continuará la recuperación en su casa

    Tras permanecer internada desde mediados de septiembre por un cuadro respiratorio, la histórica figura recibió el alta este martes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La salud de Mirtha Legrand trajo alivio al mundo del espectáculo. Este martes 6 de octubre, el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico oficial firmado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe, en el que se confirmó que la conductora recibió el alta médica y ya se encuentra en su hogar.

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    "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia", informó el centro de salud a través del comunicado difundido este mediodía. Asimismo, agregaron que "a partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades".

    Una internación que se extendió por tres semanas

    La histórica figura de la televisión argentina se encontraba internada desde el pasado 18 de septiembre, fecha en la que debió ser hospitalizada a raíz de un cuadro respiratorio que requirió atención médica especializada y estricta observación clínica.

    Durante los últimos días, los reportes médicos ya habían llevado tranquilidad al entorno y a sus seguidores al señalar una evolución favorable. Incluso, el último lunes el Mater Dei había comunicado que la "Chiqui" se encontraba transitando su internación en una habitación común y mostrando importantes avances en su rehabilitación kinesiológica y motriz.

    Agradecimiento y muestras de afecto

    Ante la noticia de su salida del sanatorio, las muestras de cariño y los mensajes de pronta recuperación no tardaron en multiplicarse en las redes sociales por parte de colegas, amigos y fieles televidentes.

    Desde la institución médica también se sumaron al agradecimiento: "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación", concluyó el parte oficial que marca el regreso de Mirtha a su hogar para encarar la última etapa de su recuperación.

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