    • 6 de octubre de 2026 - 18:15

    La tumba de Ricardo Fort, el comentario en las redes

    Herederos del recordado empresario revolucionaron las redes al mostrar su última morada y un detalle que llamó la atención.

    Ricardo Fort con sus hijos, quienes mostraron la tumba de su padre.&nbsp;

    Ricardo Fort con sus hijos, quienes mostraron la tumba de su padre. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    De cara a un nuevo aniversario del nacimiento y fallecimiento de Ricardo Fort -los días 5 y 25 de noviembre, respectivamente- su hijo Felipe compartió una postal del lugar donde descansan los restos de su padre, generando una enorme repercusión en redes.

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    El espacio se observa impecable, luciendo un césped perfectamente cuidado y flores rojas que ornamentan el lugar. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó las miradas y desató una ola de comentarios sorprendidos fue la inscripción tallada sobre la piedra, la cual expone con claridad su segundo nombre: Aníbal. Los fanáticos no tardaron en reaccionar ante este “revelador” detalle.

    La tumba de Ricardo Fort, en el Memorial del Jardín del Pilar

    La tumba de Ricardo Fort, en el Memorial del Jardín del Pilar

    La tumba "descuidada"

    En noviembre de 2023, había sido Martita Fort la que -coincidiendo con lo que hubiese sido el cumpleaños número 55 de su padre- compartió imágenes desde el Memorial del Jardín del Pilar. Entonces, la hija del mediático ligó un aluvión de críticas respecto al estado y mantenimiento del lugar, donde Fort descansa junto a su madre.

    En aquel momento, la heredera explicó que habían hecho arreglos para que su abuela descansara junto a su padre. “De todas maneras, nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa: quiénes fuimos con ellos, quiénes fueron con nosotros y cómo seguimos acompañando mutuamente entre estos dos planos que nos separan”, respondió. Y agregó: “Me gustaría ver las fotos de las lápidas de sus seres queridos, que dudo mucho que sean como el Jardín del Pilar. Sensibilidad y respeto. Gracias”.

    Ricardo Fort, recordado

    La figura del empresario mediático sigue vigente en la memoria colectiva, más aún ahora que su hija Martita forma parte de uno de los tanques de la televisión argentina, Master Chef.

    Por eso, apenas Felipe hizo su posteo, los comentarios no tardaron en llegar y poblaron su cuenta de mensajes dedicados al recordado "comandante".

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