Facundo Montaña, el sanjuanino que se presentó como Aspirante a Campeón de Malambo y fue elegido por un curioso motivo que no opacó su talento

El pasado 3 de octubre se realizó el selectivo Pre Laborde , donde distintos artistas sanjuaninos se presentaron con el objetivo de ser elegidos y formar parte de la delegación que viajará al Festival Nacional de Malambo 2027. Sin duda uno de los rubros que despierta mayor interés y atractivo es el Aspirante a Campeón de Malambo, un titulo que solo dos malambistas sanjuaninos ostentan y que cada año decenas de bailarines buscan conquistar. Una particularidad que se dio este año se convirtió en la oportunidad de Facundo Montaña , quien representará a San Juan en la categoría.

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Facundo es oriundo de San Martín y baila desde los tres años. Sus inicios fueron en la Academia de Santa Rosa, espacio al cual sigue vinculado, hoy como docente. Aquellos primeros pasos en la danza se convirtieron en una pasión en la vida del joven de 34 años, que solo un par de años después descubrió el malambo y desde entonces se fue formando. “Es un amor que no se fue nunca más. Hoy el malambo es mi vida, es lo que soy, es algo totalmente maravilloso para mi”, confiesa.

Si bien el arte del zapateo lo había conquistado a sus cinco años, durante una época dejó ese amor de lado por motivos personales, hasta que se volvió a encontrar sobre un escenario en el 2017, como solista. Desde entonces viene recorriendo distintos escenarios y formándose, tomando contacto con distintos profesores para perfeccionar su técnica y ser el mejor de San Juan, y por qué no, del país.

La preparación de Facundo de cara al Festival Nacional de Malambo inició en el 2024 de la mano de Jonathan Villalón, un reconocido profesor de Valle Fértil. El objetivo era presentarse como aspirante en el Pre Laborde 2025, por lo que incorporó luego al equipo de formación a nombres reconocidos en el ambiente, como Juan Peletier, Adrián Funez y Sergio Salazar. “Formamos un equipo y mejoramos mucho el proyecto con la sabiduría de ellos”, asegura.

El año pasado fue una experiencia completamente distinta a la que vivió días atrás. Al ser la primera vez, todo era nuevo y si bien el contacto con los otros competidores siempre fue en un contexto de cordialidad, todo aspirante que se presenta busca ganar, por lo que el despliegue de talento sobre el escenario puede jugar en contra.

Tras ni haber sido elegido, pese a bajar los brazos Facundo decidió redoblar los esfuerzos para este año. “La preparación física es muy importante hoy por hoy, en donde tenemos que estar en condiciones óptimas para poder ejecutar los dos estilos, norteño y sureño, ya que el aspirante debe dominar los dos estilos. Para el malambista el tiempo de cuatro minutos es bastante desgaste en lo que respecta al físico. Estar bien físicamente significa resistencia, fuerza, musculación. Nosotros no somos maratonistas o futbolistas, entrenamos para malambo. Es un entrenamiento específico”, asegura.

Facundo junto a Juan Peletier

Ese entrenamiento no solo contó con la asistencia de varios maestros, sino también el traslado a distintos lugares. Mientras combinaba su vida laboral de programador en 25 de Mayo, durante las tardes en la semana se trasladaba al Gran San Juan para ensayar, mientras que los fines de semana hacía lo mismo pero en Valle Fértil.

Para Facundo, haber logrado ser hoy aspirante a Campeón es en parte gracias a su esfuerzo y a todas las horas de ensayo que carga sobre su cuerpo y puntualmente sobre sus pies.

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De todos los rubros que forman parte del festival, sin duda el que despierta mayor interés al menos a nivel nacional es el de aspirante. Quien es elegido campeón nacional alcanza la máxima consagración en lo que es la disciplina. Para algunos, es como ganar una medalla olímpica e incluso es tal el mérito que quienes ganas no pueden volver a aspirar a ser campeones.

Sin embargo, pese al interés que despierta el rubro, este año hubo una particularidad en San Juan. “Fui el único aspirante que se presentó”, aseguró Montaña.

Para él, no fue llamativo que nadie más se inscribiera, ya que generalmente se conocen entre los malambistas y sabía de algunos aspirantes que no llegaban con la propuesta o con el entrenamiento para darlo todo sobre el escenario. “El tiempo que tenemos para ensayar, entrenar y concentrar es mucho y se le dedica mucho tiempo, no cualquiera se presenta para aspirante”, sostiene.

Pese a ser el único, Facundo no se relajó y subió al escenario para dar lo mejor de sí, como si fuera la única oportunidad entre manos. Su despliegue en el escenario, la seguridad de sus pasos y la fuerza de su impronta se tradujo en la devolución del jurado. Al respecto señaló: “Algo importante que me quedó del jurado es que me dijeron que la puesta en escena fue increíble, ya que por más que sabía que estaba solo compitiendo, se ejecutó el malambo como si hubiera más competidores. No hubo relajación y eso es algo gratificante”.

Quizás fue el azar, quizás son esas curiosidades del destino que muchas veces no se pueden explicar desde la lógica. Lo cierto es que San Juan tiene su representante a Aspirante a Campeón Nacional que, tres décadas después de conocer y enamorarse de la danza, espera conquistar el máximo reconocimiento que busca un bailarín de malambo.

De ahora hasta enero Facundo sostiene que los entrenamientos continuarán con la misma intensidad, ya que en Laborde se medirá con los mejores exponentes de cada provincia. Sin embargo, haber logrado el pase ya es un logro para la trayectoria del bailarín. “Es un orgullo para mi poder representar a San Juan y estar acompañado de un equipo que me brinda consejos a diario. Estoy feliz de poder compartir y ensayar con ellos, aprender de lo que ellos son como malambistas”, reflexionó Facundo Montaña, el aspirante a Campeón de Malambo por San Juan.