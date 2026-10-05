Uno por uno, los artistas elegidos para representar a San Juan en el Festival Nacional de Malambo 2027

El viernes 2 de octubre se llevó a cabo el selectivo con un importante marco de participación de artistas sanjuaninos. El detalle de los elegidos para conformar la delegación local.

Como viene sucediendo año tras año en esta época, comienza a palpitarse el espíritu de los festivales nacionales de mayor envergadura que cuentan con la participación y representación de San Juan de la mano de sus artistas. Tras un selectivo más que interesante y extenso, finalmente un selecto jurado eligió a los sanjuaninos que serán parte de la delegación local y llegarán en enero hasta el Festival Nacional de Malambo.

El Pre Laborde delegación San Juan se realizó el pasado viernes 2 de octubre en el Comedor Juan Guitérrez, en el interior del CUIM de la UNSJ. Pese al alerta del Zonda y las actividades que se suspendieron en la jornada, el público fue acompañando en cada momento del certamen que se extendió hasta entrada la madrugada. Por el escenario pasaron artistas de distintos rubros que buscaban quedarse con el ansiado pase para conformar la delegación local.

Luis Salinas, delegado provincial del festival, compartió con DIARIO DE CUYO el detalle de los artistas que fueron seleccionados tras pasar por la mirada y evaluación de un selecto jurado que se dividió en rubros danza y música.

En el caso de la danza, el jurado estuvo integrado por Silvina Lafalce, docente e investigadora especializada en danzas folclóricas, con una activa labor académica en la Universidad Nacional de las Artes (UNA); Ariel Pérez, bailarín, maestro y coreógrafo de tango y folclore; y Teresa Díaz, reconocida bailarina, profesora, coreógrafa y referente de las danzas folclóricas de Mendoza.

Para los números musicales, el jurado de la actual edición estuvo conformado por la reconocida artista local de trayectoria nacional con una vasta experiencia en festivales de este perfil, Giselle Aldeco; el reconocido musico, compositor y productor Tito Medina; y Daniel “Lechu” García, reconocido cantante de la provincia con años vinculado al folclore, representando a San Juan en distintos escenarios del país.