Tras dos años de gestión en el primer coliseo argentino, Julio Bocca comunicó su alejamiento de la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón . El relevo en el cargo se efectivizará a mediados de agosto de 2027, cuando la conducción pase a manos de Herman Cornejo, actual figura principal del American Ballet Theatre de Nueva York.

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La noticia se dio a conocer mediante una grabación difundida en las redes institucionales del teatro, donde el célebre artista sintetizó los motivos de su partida y repasó el camino recorrido junto al elenco oficial.

“ Quería compartir con ustedes que he tomado la decisión de retirarme como director del Ballet del Teatro Colón, han sido dos años de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad ”, expresó el referente de la danza mundial al iniciar su mensaje, en el que además valoró la posibilidad de renovar la cartelera con propuestas inéditas, incrementar la cantidad de funciones y elevar el nivel artístico de cada puesta en escena.

En su intervención audiovisual, Bocca consideró que “ es tiempo de dar un paso al costado ”, agradeció el afecto y la consideración del público, y extendió su gratitud hacia la institución, las autoridades y los integrantes del cuerpo de baile, quienes, en unos días, bailarán El lago de los cisnes en San Juan.

“ Me voy muy feliz por lo que logramos juntos ”, afirmó, antes de subrayar que la prioridad radica en cuidar la actualidad y el porvenir de la agrupación. Hacia el cierre de su alocución, dirigió un saludo fraterno a su sucesor y se puso a su disposición.

El comunicado del Teatro Colón

Acompañando el material fílmico de Bocca, el Colón difundió un texto titulado “Una nueva etapa para el Ballet Estable del Teatro Colón”. En esas líneas, la institución señaló: “Julio Bocca anuncia el cierre de su etapa como director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón y le da la bienvenida a Herman Cornejo, quien asumirá la conducción de la compañía. Agradecemos a Julio por su compromiso y dedicación durante esta etapa y recibimos con entusiasmo a Herman, con quien comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestro Ballet”.

Herman Cornejo

Nacido en San Luis en 1981, Herman Cornejo -quien en 2022 trajo al Teatro del Bicentenario Ánima Animal, su primer gran espectáculo propio, oportunidad en la que dialogó con DIARIO DE CUYO- dio sus primeros pasos académicos en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la misma casa a la que regresará como director artístico en agosto de 2027. Su irrupción internacional ocurrió de manera precoz: con apenas 16 años obtuvo la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Moscú, marca que lo consagró como el bailarín más joven en alzarse con ese galardón en la historia del certamen.

Herman junto a Julio, en fotos que el primer bailarín del American Ballet compartió en 2025

Impulsado en sus inicios por el propio Julio Bocca, desarrolló una trayectoria de proyección global que lo llevó a Estados Unidos. Desde 2003 ocupa el rango de primer bailarín en el American Ballet Theatre de Nueva York, una de las compañías más prestigiosas de la escena internacional, donde protagoniza los principales roles del repertorio clásico y contemporáneo.