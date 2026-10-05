"Siempre vi la Aspirante a Paisana como algo inalcanzable", Solange Pinto y el sueño rumbo al Festival Nacional de Malambo

Tras un selectivo más que interesante y extenso, finalmente el jurado eligió a los sanjuaninos que serán parte de la delegación local y llegarán en enero hasta el Festival Nacional de Malambo, en Laborde, Córdoba. Entre ellos se encuentra Solange Pinto, quien ganó en el rubro Aspirante a Paisana . Detrás de una propuesta que combinó historia y dolor, hay un recorrido artístico que buscó estar en el más alto nivel para asegurarse el lugar en la delegación.

Si bien fue la primera vez que Solange se presentaba al Pre Laborde, su recorrido de la mano del folclore inició cuando era a penas una beba. “Arranqué desde pequeña, con dos años y monedas, por iniciativa de mi madre” , comenta. La primera danza con la que tuvo contacto fue el folclore, y a medida que fue creciendo fueron apareciendo otras disciplinas que llamaban su atención y la llevaban a la formación.

A los 8 años el amor por la danza se combina con el interés y la pasión por la música, siendo el camino que más tiempo y formación le llevaría recorrer, hasta la instancia universitaria, recibiéndose hace poco de licenciada en educación musical.

“Soy de la idea de no ir a probar suerte, sino que uno se presenta para cumplir con el objetivo mayor, que es ganar. Un poco está esa mirada, apostando y trabajando enserio para lograrlo”; reflexionó la joven de 24 años.

Solange comenta que desde hace meses viene ensayando y preparando la propuesta con la que ganó el pase al Festival Nacional de Malambo. En su recorrido la acompañaron Daniel Páez y Facundo Illanez en lo musical, quienes aceptaron el desafío que la joven les planteó: contar una historia que tuviera como protagonista a la Difunta Correa.

Quienes son habitués de este tipo de selectivos, sabrá que el rol de la Deolinda suele estar presente prácticamente todos los años, incluso en más de una oportunidad, y desde distintas miradas. Es por ello que elegirla puede ser un doble reto, ya que a la presentación que buscan sea atractiva y novedosa, hay que sumarle una vuelta de rosca para no caer en el típico relato que rodea a la santa popular sanjuanina.

Ante ese escenario, Solange comenta que su propuesta llevó a representar a la Difunta Correa en el desierto, buscando transmitir desde lo escénico el padecimiento, el dolor y todo aquello que derivó en la muerte de la joven. “Quise centrarme en el sufrimiento y la verdad es que fue un gran desafío, ya que la interpretación fue compleja porque necesitaba el tiempo de concentración previa para encarnar ese cuerpo y poder expresar facial y corporalmente el dolor que ella iba atravesando. Fue un gran desafío y se trabajó para ello”, sostiene la artista.

El reto fue mayor al ver que del total de 11 apostantes a Paisana que tuvo la actual edición, ella y dos chicas más habían inspirado sus puestas en escena en la Deolinda. Sin embargo, Solange nunca dudó de su propuesta, la que ejecutó con una pasión y destreza que le valió el visto bueno de los jurados, quienes la eligieron por sobre el resto de las concursantes.

Del verlo como algo inalcanzable al orgullo de representar a San Juan a nivel nacional

Durante la charla, la joven se confesó con relación a lo que implica para ella ser aspirante a Paisana Nacional. Al respecto dijo: “Siempre vi la Aspirante a Paisana como algo inalcanzable. Se presentan grandes artistas, con un montón de trayectoria encima y hay que estar preparados artísticamente para todo eso”, aseguró.

Fue precisamente ese el motivo por el cual no se presentó en ediciones anteriores al selectivo. En medio de sus reflexiones, señala que incluso la tarde del viernes mientras avanzaba el Pre Laborde reflexionaba sobre “el tiempo perdido”. Sin embargo, el pensamiento no tenía mucho espacio para desarrollarse cuando recordaba el motivo detrás: tener la maduración artística para sentirse preparada y contar con todas las herramientas que su profesión le brindó para una puesta en escena que fuera digna de ser elegida. “Elegí priorizar algunas cosas que me brindaron herramientas para enfrentar todo esto”, sostuvo.

Ahora, con el primer paso conseguido, resta continuar el camino de preparación para lo que será el festival, en enero del próximo año. En ese sentido, Solange aseguró que esperan la devolución del jurado para afinar detalles y seguir ensayando.

“Me da mucha felicidad ser paisana, mucho orgullo poder representar a San Juan frente a todo el país, y llevar nuestra cultura, nuestra tradición, lo que es nuestro. No me arrepiento para nada haber elegido a la Difunta, ya que es nuestra y vive en cada sanjuanino”, finalizó la joven aspirante a Paisana Nacional.