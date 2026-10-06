Pre Cosquín 2027: la provincia ya armó su delegación

9 son los rubros en los que competirá esta embajada local, durante los primeros días de enero próximo, en Córdoba.

El selectivo local de Pre Cosquín se hizo el fin de semana pasado en el CUIM de la UNSJ.

Tras un intenso fin de semana de talento y emoción en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez del CUIM–UNSJ, San Juan ya tiene definida la delegación oficial que competirá en la próxima edición de Pre Cosquín 2027, prestigioso certamen federal de nuevos valores, que tendrá lugar del 4 al 18 de enero próximo.

La competencia de la Sede San Juan para el Pre Cosquín 2027 se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia. El jurado estuvo integrado por Silvina Lafalce (profesora de la UNA, jurado de Pre Cosquín desde 1989), Tito Medina (músico, compositor y cantante sanjuanino) y María Teresa Díaz (bailarina, docente y coreógrafa mendocina).

Los ganadores de cada sede participan en el Festival, donde un jurado especializado elige a los vencedores de cada rubro para formar parte de la programación oficial, con la gran posibilidad de recibir el ansiado premio revelación en danza y en música del festival telúrico.