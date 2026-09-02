Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo del Manchester City: los números de una transferencia récord

El cierre del mercado de pases en Europa trajo una noticia de peso para los fanáticos argentinos ya que Enzo Fernández se convirtió en nuevo futbolista del Manchester City por una suma récord de 146 millones de euros. La noticia fue anunciada por el conjunto inglés a pocos minutos de que finalizara el período de transferencias en la Premier League.

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Bombazo: Enzo Fernández es jugador del Manchester City y protagoniza el fichaje más caro de la Premier League

Los Ciudadanos presentaron a Enzo como su “nuevo argentino azul” junto a un video de introducción.

“Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar aquí, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club hecho para el éxito”, fueron las primeras declaraciones del ex-River para el sitio oficial de la institución.

La llegada del mediocampista de 25 años representa un refuerzo de jerarquía absoluta para el mediocampo del Manchester . Allí volverá a encontrarse con Enzo Maresca, su exentrenador, con quien conquistó el Mundial de Clubes.

Con la venta cerrada por más de 125 millones de libras (equivalentes a unos 140 millones de euros), Enzo Fernández superó su propia marca y se afianzó en el primer puesto como el futbolista argentino más caro de todos los tiempos. Anteriormente, el récord también le pertenecía a él cuando el Chelsea le pagó 121 millones de euros al Benfica a principios de 2023.

Con esta operación récord, el pase del campeón del mundo se mete directo en el podio global de la historia del fútbol. El argentino quedó ubicado únicamente por detrás de los legendarios traspasos de Neymar (€222M) y Kylian Mbappé (€180M) al Paris Saint-Germain.

Sin embargo, el exjugador de River no ocupa ese escalón en soledad: comparte el puesto con la reciente transferencia del francés Bradley Barcola, vendido del PSG al Liverpool por un monto equivalente a los 146 millones de euros (£123M).

Así se despidió Enzo Fernández de Chelsea

Tras confirmarse la operación, Enzo Fernández publicó una extensa carta en su cuenta oficial de Instagram dirigida para los hinchas del Chelsea:

“Quiero que sepan que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento.

Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar para mí y para mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este club increíble.

Créanme cuando digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con traer a este club todos los trofeos que su historia merece. Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, tanto en los buenos momentos como en los difíciles.

Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepan que los entiendo. Realmente los entiendo, desde lo más profundo de mi corazón.

Pero la vida consiste en tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles. Lo he dicho antes, pero quiero repetirlo: he llegado a querer muchísimo a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón.

Pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que son, porque yo soy igual. Y si estuviera en su posición, probablemente pensaría lo mismo.

Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes: al personal, al cuerpo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en esta gran institución.

A todos mis compañeros de estos años: gracias desde el fondo de mi corazón por compartir tantos momentos conmigo. Fui realmente feliz aquí y les deseo lo mejor para el futuro.

Gracias por todo el cariño y el apoyo que nos han dado a mí y a mi familia a lo largo de estos años. Nunca lo olvidaré.

Este grupo les dará muchas más razones para estar felices, y yo también me alegraré por ustedes. Nunca lo duden.

Siempre estarán mi corazón. Siempre, siempre les desearé lo mejor.

Siempre Blue

Gracias, Chelsea".