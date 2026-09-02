    • 2 de septiembre de 2026 - 09:53

    Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo del Manchester City: los números de una transferencia récord

    El mediocampista volverá a encontrarse con Enzo Maresca, su exentrenador. La transferencia por Enzo Fernández se habría realizado en 146 millones de euros.

    Enzo Fernández y su nueva pilcha

    Enzo Fernández y su nueva pilcha

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cierre del mercado de pases en Europa trajo una noticia de peso para los fanáticos argentinos ya que Enzo Fernández se convirtió en nuevo futbolista del Manchester City por una suma récord de 146 millones de euros. La noticia fue anunciada por el conjunto inglés a pocos minutos de que finalizara el período de transferencias en la Premier League.

    Leé además

    Enzo Fernández es nuevo refuerzo del Manchester City

    Bombazo: Enzo Fernández es jugador del Manchester City y protagoniza el fichaje más caro de la Premier League
    boca juniors enfrentara a velez en cordoba por un lugar en los cuartos de final de la copa argentina

    Boca Juniors enfrentará a Vélez en Córdoba por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Ciudadanos presentaron a Enzo como su “nuevo argentino azul” junto a un video de introducción.

    “Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar aquí, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club hecho para el éxito”, fueron las primeras declaraciones del ex-River para el sitio oficial de la institución.

    Con la venta cerrada por más de 125 millones de libras (equivalentes a unos 140 millones de euros), Enzo Fernández superó su propia marca y se afianzó en el primer puesto como el futbolista argentino más caro de todos los tiempos. Anteriormente, el récord también le pertenecía a él cuando el Chelsea le pagó 121 millones de euros al Benfica a principios de 2023.

    Con esta operación récord, el pase del campeón del mundo se mete directo en el podio global de la historia del fútbol. El argentino quedó ubicado únicamente por detrás de los legendarios traspasos de Neymar (€222M) y Kylian Mbappé (€180M) al Paris Saint-Germain.

    Sin embargo, el exjugador de River no ocupa ese escalón en soledad: comparte el puesto con la reciente transferencia del francés Bradley Barcola, vendido del PSG al Liverpool por un monto equivalente a los 146 millones de euros (£123M).

    Así se despidió Enzo Fernández de Chelsea

    Tras confirmarse la operación, Enzo Fernández publicó una extensa carta en su cuenta oficial de Instagram dirigida para los hinchas del Chelsea:

    “Quiero que sepan que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento.

    Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar para mí y para mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este club increíble.

    Créanme cuando digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con traer a este club todos los trofeos que su historia merece. Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, tanto en los buenos momentos como en los difíciles.

    Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepan que los entiendo. Realmente los entiendo, desde lo más profundo de mi corazón.

    Pero la vida consiste en tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles. Lo he dicho antes, pero quiero repetirlo: he llegado a querer muchísimo a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón.

    Pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que son, porque yo soy igual. Y si estuviera en su posición, probablemente pensaría lo mismo.

    Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes: al personal, al cuerpo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en esta gran institución.

    A todos mis compañeros de estos años: gracias desde el fondo de mi corazón por compartir tantos momentos conmigo. Fui realmente feliz aquí y les deseo lo mejor para el futuro.

    Gracias por todo el cariño y el apoyo que nos han dado a mí y a mi familia a lo largo de estos años. Nunca lo olvidaré.

    Este grupo les dará muchas más razones para estar felices, y yo también me alegraré por ustedes. Nunca lo duden.

    Siempre estarán mi corazón. Siempre, siempre les desearé lo mejor.

    Siempre Blue

    Gracias, Chelsea".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Presente. San Martín hilvanó otro triunfo y se metió con todo en la recta final de la Primera Nacional buscando el Reducido.

    San Martín: para Alejandro Schiapparelli se viene una recta final que no admite errores

    Por Ariel Poblete
    fin de semana a puro motor: como comprar las entradas y que categorias correran en el villicum

    Fin de semana a puro motor: cómo comprar las entradas y qué categorías correrán en el Villicum

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la provincia sera sede de los juegos nacionales para adultos mayores 2026 y recibira a casi 1.400 atletas

    La provincia será sede de los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026 y recibirá a casi 1.400 atletas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Adam Bareiro se operó de su lesión en la espalda y no podrá estar presente en Boca en lo que resta de 2026.

    Adam Bareiro fue operado de una hernia discal y no jugará en Boca hasta 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo