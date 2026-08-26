    • 26 de agosto de 2026 - 12:36

    Argentina Sub 19 disputó un amistoso ante Olimpia en el Velódromo Vicente Chancay

    El seleccionado derrotó por 4 a 2 al club capitalino en su proceso de trabajo previo al próximo Mundial 2026 en octubre en Paraguay.

    Goleador. Joaquin Morales, de la UVT, fue uno de los artilleros de la Selección Sub 19 en el amistoso jugado en el Velódromo ante Olimpia.

    Goleador. Joaquin Morales, de la UVT, fue uno de los artilleros de la Selección Sub 19 en el amistoso jugado en el Velódromo ante Olimpia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Sub 19 masculino de hockey sobre patines venció a Olimpia Patín Club en un amistoso de preparación para el Mundial 2026 en Paraguay. El partido se jugó ayer martes 25 agosto desde las 20:30, con entrada gratuita en el parquet multiuso del Velódromo Vicente Alejo Chancay.

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    En la antesala del amistoso, autoridades presentaron y entregaron la indumentaria oficial que la Selección vestirá durante la Copa Mundial. Vale resaltar que el Gobierno de San Juan continúa acompañando firmemente a las selecciones argentinas de hockey sobre patines, que cuentan con basta cantidad de sanjuaninos presentes.

    Tras los dos tiempos de juego reglamentarios, el encuentro terminó 4 a 2 a favor de la Albiceleste. Los goles del seleccionado fueron anotados por Joaquín Morales, Nicolás Alonzo y Bautista Romero (2). Gonzalo Acosta convirtió los dos tantos de Olimpia.

    Este amistoso forma parte del proceso de trabajo que la Selección está realizando por la cita mundialista. La Copa Mundial estará en juego en los World Skate Games de Asunción, desde el domingo 04 al sábado 10 de octubre 2026. En la primera ronda, Argentina debutará ante Suiza (domingo 04, 13:15 horas); luego enfrentará a España (lunes 05, 20 hs); y cerrará vs. Italia (martes 06, 15:30 hs).

    El entrenador Esteban Ábalos y cuerpo técnico cuentan con plantel confirmado para el certamen. Los citados son 13 en total: como jugadores de campo, Valentín Funes (Club San Martín, Mendoza), Bautista Romero (Richet Zapata, San Juan), Nicolás Alonzo (Concepción Patín Club, San Juan), Lucas Sottano (Murialdo, Mendoza), Benjamín Bailon (Olimpia, San Juan), Tiziano Calisse (Concepción Patín Club, San Juan), Renzo Ferrer (Igualada HC, España), Joaquín Morales (Unión Vecinal de Trinidad, San Juan), Alejo Espinoza (Olimpia Patín Club, San Juan); como arqueros, Charbel Fraifer (Estudiantil, San Juan), Bautista Pascual (Club San Martín, Mendoza) y Martino Mercado (Igualada HC, España).

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