¿Me pueden embargar el sueldo por una deuda? Qué dice la ley y cuáles son los límites en Argentina

Las deudas financieras pueden convertirse en un verdadero problema para quienes atraviesan dificultades económicas. Llamados de cobradores, mensajes, intimaciones y advertencias sobre posibles acciones judiciales suelen generar preocupación, especialmente cuando aparece la posibilidad de un embargo de sueldo. Sin embargo, una deuda impaga no habilita por sí sola a una entidad financiera a retener parte del salario.

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Para que un embargo de haberes sea efectivo debe existir una orden judicial. El proceso comienza con un reclamo por parte del acreedor y, si la situación llega a la Justicia, será un juez quien determine si corresponde trabar el embargo. La resolución debe ser comunicada al empleador, que recién entonces queda obligado a retener el porcentaje establecido y depositarlo a disposición del expediente.

Antes de llegar a esa instancia, las entidades suelen recurrir a distintas alternativas de cobranza, como llamados, intimaciones, refinanciaciones o propuestas de planes de pago. En algunos casos, las deudas también pueden ser transferidas a estudios especializados en recupero.

La legislación establece límites para proteger una parte del salario. De acuerdo con las reglas previstas por la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, el monto que puede embargarse depende del nivel de remuneración.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) constituye, como regla general, una porción protegida frente a los embargos por deudas comunes. Cuando el sueldo supera ese valor, pueden aplicarse porcentajes sobre el excedente, de acuerdo con las escalas establecidas legalmente.

En términos generales, para remuneraciones de hasta dos SMVM puede embargarse hasta el 10% del excedente sobre un SMVM, mientras que cuando la remuneración supera los dos SMVM, el porcentaje puede alcanzar hasta el 20% del excedente.

El cálculo se realiza sobre la remuneración correspondiente según las reglas legales, y no significa que el acreedor pueda quedarse con todo el dinero disponible en una cuenta bancaria.

Existe una excepción especialmente importante: las obligaciones alimentarias. En esos casos, el juez puede establecer porcentajes superiores a los previstos para las deudas comunes.

¿Qué pasa con el Veraz?

Mucho antes de un eventual embargo, el incumplimiento de una deuda puede afectar el historial crediticio del deudor. La información sobre el comportamiento de pago puede quedar registrada en bases como el Veraz y la Central de Deudores del Banco Central.

Las distintas situaciones reflejan el nivel de atraso y el riesgo crediticio. Una mora prolongada puede dificultar el acceso a préstamos, tarjetas y otros productos financieros, incluso aunque todavía no exista una demanda judicial.

Por eso, una persona puede encontrarse con problemas para obtener nuevo financiamiento sin que eso signifique que tenga un embargo sobre su sueldo.

¿Las deudas prescriben?

Otro de los puntos que genera dudas es la prescripción. Los plazos dependen del tipo de deuda y de las circunstancias del caso. En determinadas obligaciones pueden existir plazos de prescripción, pero no significa que una deuda desaparezca automáticamente con el paso del tiempo.

Además, determinadas acciones del acreedor o del propio deudor pueden afectar el cómputo de esos plazos. Por eso, ante una deuda antigua, resulta fundamental analizar la documentación y la situación judicial concreta antes de realizar pagos o asumir nuevos compromisos.

Qué hacer si llega una notificación de embargo

Si una persona recibe una comunicación judicial relacionada con un embargo, lo primero es verificar que se trate efectivamente de una actuación de la Justicia. En la documentación deberían figurar datos como el juzgado interviniente, el número de expediente y el monto reclamado.

También es importante comprobar el origen de la deuda, revisar si continúa siendo exigible y controlar posteriormente el recibo de sueldo para comprobar que la retención respete los límites correspondientes.

Ante una situación de este tipo, la consulta con un abogado o con un organismo de defensa del consumidor puede ayudar a determinar cuáles son las alternativas disponibles. En determinados casos, también puede negociarse un acuerdo de pago que permita reducir o levantar el embargo mediante la correspondiente intervención judicial.

La principal recomendación para quienes atraviesan dificultades para pagar sus compromisos es no ignorar las intimaciones. Contactar al acreedor, conocer el estado real de la deuda y buscar una refinanciación antes de que el conflicto llegue a los tribunales puede abrir más posibilidades de negociación y evitar que la situación avance hacia una instancia judicial.