León XIV recibirá al Episcopado argentino mientras avanza la organización de su visita al país

El papa León XIV recibirá este jueves en el Vaticano a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , en una reunión que tendrá como uno de sus principales ejes la visita apostólica que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre .

Día del Peluquero: por qué se celebra hoy y cuáles son los cortes que marcan tendencia en 2026

Del encuentro participarán el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo , y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro . La audiencia tendrá carácter institucional y servirá para repasar el avance de los preparativos, aunque por el momento no está previsto presentar una agenda definitiva.

La planificación lleva varios meses y cuenta con una Comisión Nacional creada por la Conferencia Episcopal, encabezada por Colombo e integrada por distintos obispos y sacerdotes. El objetivo es coordinar tanto los aspectos pastorales como organizativos de la llegada del Pontífice.

Mientras se desarrolla la reunión en Roma, la organización entrará en una etapa clave. El domingo 30 de agosto llegará a Argentina una nueva avanzada de la Santa Sede , que permanecerá hasta el jueves siguiente antes de continuar hacia Uruguay y Perú, las otras escalas previstas en la gira latinoamericana.

La delegación estará encabezada por José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos , y contará también con especialistas en seguridad. Durante su estadía recorrerán los lugares propuestos para las actividades del Papa y analizarán accesos, desplazamientos, capacidad para recibir grandes concentraciones de personas y condiciones generales de protección.

Entre los escenarios que están bajo análisis aparecen el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Nuestra Señora de Luján; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba. La intención es que el cronograma definitivo pueda quedar establecido hacia mediados de septiembre.

La seguridad será uno de los puntos centrales de esta inspección. León XIV llegará no solo como máxima autoridad de la Iglesia Católica, sino también como jefe de Estado del Vaticano, por lo que deberá implementarse un dispositivo capaz de garantizar su protección y, al mismo tiempo, permitir el contacto con los fieles.

El Gobierno y la Iglesia ya coordinan el operativo

La organización también avanza en Argentina. La semana pasada integrantes del Comité Nacional encargado de preparar la visita se reunieron en Casa Rosada con funcionarios encabezados por Karina Milei, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y otras autoridades nacionales. También participó el nuncio apostólico Michael Banach.

El Gobierno confirmó que el Estado asumirá las responsabilidades correspondientes a la recepción de un jefe de Estado, especialmente en materia de seguridad y parte de la logística, mientras que la Iglesia afrontará sus propios costos organizativos.

La Casa Rosada había señalado además que la selección de Buenos Aires, Luján y Córdoba responde al significado que esos lugares tienen para la comunidad católica y aseguró que hasta el momento no existieron restricciones de seguridad que impidieran alguna de las visitas analizadas.

Con poco más de dos meses por delante, la audiencia de este jueves y la posterior recorrida de los enviados del Vaticano aparecen como dos pasos decisivos para terminar de definir cómo será la visita de León XIV a Argentina, desde las celebraciones multitudinarias hasta los traslados y el dispositivo de seguridad.