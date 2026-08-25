Día del Peluquero: por qué se celebra hoy y cuáles son los cortes que marcan tendencia en 2026

Tijeras, máquinas, peines y creatividad vuelven a tener su jornada especial. Este 25 de agosto se celebra en Argentina el Día del Peluquero, una fecha que reconoce a quienes hicieron del cuidado y la transformación del cabello una profesión y que, además, tiene una historia que se remonta varios siglos atrás.
En Argentina, la efeméride tiene un antecedente concreto: el 25 de agosto de 1877 se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, después de una reunión organizada por el peluquero y director teatral Domingo Guillén en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, de la que participaron más de 400 trabajadores. La conmemoración terminó de consolidarse en 1940 durante un Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino.
Pero la elección del día tiene un origen todavía más antiguo. La tradición se vincula con Luis IX de Francia, quien durante el siglo XIII otorgó a su peluquero personal la condición de “hombre libre”, elevando el prestigio de una ocupación que hasta entonces estaba asociada principalmente a trabajadores de clases bajas encargados de atender las pelucas de la nobleza. Tras la canonización del monarca, el 25 de agosto —fecha de su muerte en 1270— quedó asociado internacionalmente con la profesión.
Los cortes que son tendencia en 2026
Más de un siglo después de aquella organización de peluqueros argentinos, el oficio continúa evolucionando al ritmo de la moda. En 2026 predominan los cortes con movimiento, menos rígidos y más fáciles de adaptar a la textura natural del cabello, con una fuerte influencia de estilos que fueron populares entre los años 90 y principios de los 2000.
Entre los que más aparecen esta temporada se destacan:
- Bixie: combina elementos del bob y del pixie. Es corto, pero conserva suficiente largo para generar movimiento y llevarlo detrás de las orejas. Vogue lo señaló como uno de los cortes fuertes de 2026 por su versatilidad y estética noventosa.
- Bob corto o graduado: mantiene protagonismo, aunque este año aparece con terminaciones más marcadas y una leve graduación hacia adelante. También gana terreno el itty-bitty bob, que llega aproximadamente a la mandíbula.
- Wolf cut: mezcla el shag con el mullet mediante capas, volumen y mechones que enmarcan el rostro. La clave está en conseguir un acabado descontracturado en lugar de excesivamente prolijo.
- Shag moderno: las capas siguen vigentes, aunque con una versión más refinada que conserva movimiento y textura sin llegar al aspecto demasiado desordenado de otras épocas.
- Pixie suave: corto en los laterales pero con más longitud y movimiento en la parte superior. Las versiones actuales buscan una apariencia menos estructurada y más fácil de peinar.
- Mini mullet o soft mullet: una de las tendencias masculinas que más fuerza ganó durante 2026. A diferencia del mullet clásico, la diferencia entre la parte frontal y trasera es menor y los laterales se mantienen más largos, sin un rapado tan marcado.
- Cortes masculinos más largos y naturales: el tradicional fade extremadamente corto pierde algo de terreno frente a cabellos con mayor volumen, flequillos, capas y terminaciones menos rígidas.
La tendencia general apunta entonces a personalizar más el corte según el rostro, la textura y el mantenimiento que cada persona esté dispuesta a realizar, antes que seguir un único modelo. Incluso muchos de los estilos que dominan 2026 tienen algo en común: buscan que el cabello conserve movimiento y pueda llevarse con una apariencia natural.
Así, el Día del Peluquero encuentra al oficio atravesando una nueva etapa de cambios. Desde aquel reconocimiento histórico de una profesión que buscaba ganar prestigio hasta los cortes que hoy se multiplican en salones y redes sociales, las tijeras siguen funcionando como una de las herramientas más rápidas para renovar por completo una imagen.