Día del Peluquero: por qué se celebra hoy y cuáles son los cortes que marcan tendencia en 2026

Cada 25 de agosto se reconoce a quienes transformaron el cuidado del cabello en un oficio. Este año vuelven los cortes con textura, movimiento y estilos inspirados en los 90.

Tijeras, máquinas, peines y creatividad vuelven a tener su jornada especial. Este 25 de agosto se celebra en Argentina el Día del Peluquero, una fecha que reconoce a quienes hicieron del cuidado y la transformación del cabello una profesión y que, además, tiene una historia que se remonta varios siglos atrás.

En Argentina, la efeméride tiene un antecedente concreto: el 25 de agosto de 1877 se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, después de una reunión organizada por el peluquero y director teatral Domingo Guillén en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, de la que participaron más de 400 trabajadores. La conmemoración terminó de consolidarse en 1940 durante un Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino.

Pero la elección del día tiene un origen todavía más antiguo. La tradición se vincula con Luis IX de Francia, quien durante el siglo XIII otorgó a su peluquero personal la condición de “hombre libre”, elevando el prestigio de una ocupación que hasta entonces estaba asociada principalmente a trabajadores de clases bajas encargados de atender las pelucas de la nobleza. Tras la canonización del monarca, el 25 de agosto —fecha de su muerte en 1270— quedó asociado internacionalmente con la profesión.

Los cortes que son tendencia en 2026 Más de un siglo después de aquella organización de peluqueros argentinos, el oficio continúa evolucionando al ritmo de la moda. En 2026 predominan los cortes con movimiento, menos rígidos y más fáciles de adaptar a la textura natural del cabello, con una fuerte influencia de estilos que fueron populares entre los años 90 y principios de los 2000.

Entre los que más aparecen esta temporada se destacan: