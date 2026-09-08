    • 8 de septiembre de 2026 - 08:42

    Ángela Leiva enfrenta un conflicto legal que podría dejarla sin tres de sus grandes hits

    La cantante mantiene una disputa por los derechos de autor de “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”. Una medida judicial busca impedir que los incluya en sus próximos shows.

    Ángela Leiva.

    Ángela Leiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ángela Leiva atraviesa un nuevo capítulo de un conflicto judicial que podría modificar parte de su repertorio. La disputa involucra tres canciones fundamentales de su carrera: “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”, cuyos derechos son reclamados por los herederos del músico Héctor “Chiqui” Percovich, quien figura como autor o coautor de las composiciones.

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    La situación tomó relevancia porque existe una medida judicial que apunta a impedir que los tres temas sean interpretados en vivo. Sin embargo, hay una aclaración importante: Leiva sí cantó “Amiga Traidora” y las otras canciones durante su recital del 18 de junio en el Movistar Arena. La nueva medida estaría relacionada con su próximo show, previsto para el 23 de octubre en el Quality Arena de Córdoba.

    El reclamo de los herederos de Héctor Percovich

    El conflicto se originó a partir del reclamo de los herederos de Héctor “Chiqui” Percovich, quienes sostienen que las canciones fueron utilizadas sin la autorización correspondiente y cuestionan el pago de regalías. La disputa también involucra aspectos relacionados con la registración de las obras y la distribución de los ingresos derivados de su explotación.

    En una primera instancia, el pedido cautelar había sido rechazado, entre otros motivos, porque las canciones cuentan con más de un autor. Luego, la Cámara consideró que la inscripción de Percovich como coautor permitía adoptar una medida preventiva. Se trata de una decisión cautelar, por lo que no implica una resolución definitiva sobre quién tiene razón en el conflicto de fondo.

    Desde el entorno de Leiva, además, su mánager Alejandro Romero manifestó que no habían sido notificados del fallo, según declaraciones difundidas en televisión.

    Para la cantante, el problema tiene un peso especial porque “Amiga Traidora” es uno de los temas que marcó su carrera y que el público identifica inmediatamente con su voz. Lo mismo ocurre con “Llamadas extrañas” y “No podrás”, tres canciones que suelen formar parte de sus presentaciones.

    Ahora, la incógnita está puesta en el recital que Leiva tiene programado para octubre en Córdoba. El conflicto podría resolverse mediante una autorización, un acuerdo entre las partes o una nueva decisión judicial que determine las condiciones para que pueda volver a interpretar estos éxitos.

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