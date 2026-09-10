Valle Fértil: una fuerte tormenta con abundante caída de granizo afectó distintas zonas del departamento

Una intensa tormenta sorprendió este jueves, minutos después de las 18, a los vecinos del departamento Valle Fértil. El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por fuerte actividad eléctrica, precipitaciones y una abundante caída de granizo que dejó postales totalmente blancas en cuestión de minutos y complicó la circulación vehicular en la Ruta 510.
Si bien en la cabecera departamental, Villa San Agustín, las precipitaciones se registraron con lluvia y una caída leve de granizo, el núcleo de mayor intensidad se desplazó hacia los sectores del sur departamental.
Zonas afectadas y complicaciones viales
Uno de los puntos más castigados por el temporal fue el paraje Agua Cercada, ubicado a unos 23 kilómetros de la villa cabecera, donde la acumulación de granizo cubrió los campos y caminos por completo, según informó Diario de Valle Fértil. Una situación similar se vivió en las inmediaciones de la Escuela Vidart de Maurín, cuyas instalaciones y alrededores quedaron cubiertos de hielo, según registraron docentes y vecinos en imágenes y videos difundidos por Diario Valle Fértil.
La acumulación de granizo sobre la calzada de la Ruta 510 generó serias complicaciones para la circulación vehicular, obligando a los conductores a extremar las precauciones para evitar siniestros viales ante la pérdida de adherencia. Hasta el momento no se informaron daños materiales de consideración ni cortes totales de tránsito, aunque el temporal afectó notablemente la seguridad en los desplazamientos durante la tarde de este jueves.