Valle Fértil: una fuerte tormenta con abundante caída de granizo afectó distintas zonas del departamento

Una intensa tormenta con abundante caída de granizo sorprendió este jueves a los vecinos de Valle Fértil y dejó postales completamente blancas en distintos sectores del departamento.

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Una intensa tormenta sorprendió este jueves, minutos después de las 18, a los vecinos del departamento Valle Fértil. El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por fuerte actividad eléctrica, precipitaciones y una abundante caída de granizo que dejó postales totalmente blancas en cuestión de minutos y complicó la circulación vehicular en la Ruta 510.

Si bien en la cabecera departamental, Villa San Agustín, las precipitaciones se registraron con lluvia y una caída leve de granizo, el núcleo de mayor intensidad se desplazó hacia los sectores del sur departamental.

Zonas afectadas y complicaciones viales Uno de los puntos más castigados por el temporal fue el paraje Agua Cercada, ubicado a unos 23 kilómetros de la villa cabecera, donde la acumulación de granizo cubrió los campos y caminos por completo, según informó Diario de Valle Fértil. Una situación similar se vivió en las inmediaciones de la Escuela Vidart de Maurín, cuyas instalaciones y alrededores quedaron cubiertos de hielo, según registraron docentes y vecinos en imágenes y videos difundidos por Diario Valle Fértil.