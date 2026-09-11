Cuatro décadas de ciencia bajo el cielo sanjuanino: el CASLEO festeja este sábado su 40° aniversario

Enclavado en la cordillera sanjuanina, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) cumple este 12 de septiembre cuatro décadas desde su inauguración oficial, ocurrida en 1986 con la presencia del entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Hoy, transformado en un centro de excelencia e investigación de referencia internacional, el observatorio celebra sus 40 años con actividad científica sostenida y un rol estratégico que trasciende largamente las fronteras provinciales.

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Bajo la dirección actual del doctor en Astronomía Sergio Aldo Cellone —en el cargo desde 2017 y ratificado por concurso hasta 2027—, el complejo funciona mediante un convenio estratégico entre el CONICET y las universidades nacionales de La Plata (UNLP), Córdoba (UNC) y San Juan (UNSJ).

A diferencia de un instituto de investigación tradicional, el CASLEO opera bajo la modalidad de un centro de servicios. Su objetivo principal es brindar apoyo técnico, infraestructura y soporte administrativo para que astrónomos de todo el país y el exterior desarrollen sus proyectos de observación.

El acceso al tiempo de los telescopios se rige por estrictas convocatorias semestrales evaluadas por un Comité Científico de Usuarios paritario. Además de garantizar la operatividad instrumental, el observatorio vela rigurosamente por la calidad del cielo sanjuanino, promueve normas de protección ambiental y lleva adelante tareas de divulgación y turismo educativo.

El complejo alberga el telescopio Jorge Sahade, de 2,15 metros de diámetro, que continúa siendo el telescopio óptico de mayor tamaño en la Argentina y la razón fundacional del predio. A este se le suma el Helen Sawyer Hogg (de 0,6 metros, cedido por la Universidad de Toronto) y el Solaris-4 (del Centro Astronómico Nicolás Copérnico de Polonia), además de otros desarrollos técnicos instalados por equipos externos.

La productividad científica acumulada en estas cuatro décadas es el reflejo de su impacto global. Las observaciones realizadas en El Leoncito permitieron concretar:

692 artículos publicados en revistas internacionales con referato.

705 trabajos difundidos en congresos y publicaciones nacionales.

58 tesis doctorales, 15 de maestría y 54 de grado.

Vínculo institucional y proyección a futuro

En el esquema de financiamiento, el CONICET sostiene el presupuesto operativo y la masa salarial, mientras que la UNSJ y el resto de las instituciones aportan equipamiento tecnológico específico, como la cámara CCD SOPHIA y el espectrógrafo REOSC.

De cara al futuro, Cellone destacó la importancia estratégica del proyecto CART (el Radiotelescopio Chino Argentino emplazado en las inmediaciones), cuya finalización potenciará a San Juan como un polo astronómico y geodésico de nivel mundial. No obstante, advirtió que para concretar su pleno funcionamiento aún se requiere apuntalar mejoras sustanciales en infraestructura crítica, tales como la red eléctrica, conectividad de fibra óptica, caminos de acceso y la legislación rigurosa contra la contaminación lumínica.