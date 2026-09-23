Aníbal Lotocki declara en el juicio por la muerte de Cristian Zárate

Aníbal Lotocki declarará este miércoles en el juicio oral por la muerte de Cristian Zárate , el hombre de 50 años que falleció en abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito. La audiencia está prevista para las 10.30 y el médico responderá las preguntas de todas las partes.

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La declaración fue solicitada por la propia defensa de Lotocki durante la audiencia de la semana pasada. Según confirmó su abogado, Claudio Lifschitz, el cirujano hablará específicamente sobre lo ocurrido con Zárate durante la intervención y las horas posteriores . El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Zárate ingresó a CEMECO el 15 de abril de 2021 para someterse a una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la operación fue trasladado a una habitación, donde una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki. De acuerdo con la investigación, el médico dispuso que el paciente regresara al quirófano.

Durante la madrugada y la mañana siguiente, Zárate permaneció con fuertes dolores y sin poder dormir . El 16 de abril sufrió una descompensación, fue intubado y el personal del centro médico solicitó una ambulancia. Los profesionales que llegaron advirtieron la gravedad del cuadro y pidieron una segunda unidad, pero el paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a los intentos de reanimación.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual . Junto con él son juzgados otros tres médicos y la directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, en relación con la muerte de Zárate.

Las irregularidades detectadas en CEMECO

La declaración del cirujano se produce después de que cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararan sobre una inspección realizada en CEMECO el 4 de mayo de 2021.

Según los testimonios incorporados al debate, el establecimiento no estaba habilitado para internaciones ni contaba con autorización para realizar cirugías mayores. Los inspectores también señalaron que encontraron medicamentos vencidos y sustancias como fentanilo y propofol sin los registros correspondientes.

Además, durante las audiencias anteriores, ocho peritos médicos analizaron la evolución del paciente y señalaron que el deterioro de Zárate se produjo de manera progresiva. Los especialistas cuestionaron los controles y cuidados que recibió después de la intervención y explicaron que una cirugía de esas características podía requerir un nivel de monitoreo mayor.

Una vez finalizada esta etapa del juicio, está previsto que el tribunal avance con los testimonios vinculados a las denuncias de cinco mujeres contra Lotocki por presuntas lesiones gravísimas derivadas de distintos procedimientos médicos.