Caso Loan: renunció el presidente del tribunal y hay hermetismo por si se demora el juicio

El presidente de Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni , uno de los jueces por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña , renunció este martes al cargo ya que se jubilará en diciembre y hay hermetismo por si demora el juicio.

Una familia quedó varada en medio de un temporal de nieve: viajaba una embarazada de 37 semanas

La Argentina presentó una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias petroleras en Malvinas

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el magistrado abandonará el puesto el 1 de diciembre y el proceso continuará con los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte , quienes contarán con el respaldo del subrogante Enrique Bosch como cuarto juez, que luego encabezará el proceso.

La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei , a través del Decreto 1066/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

"El juicio va a seguir seguramente y asumirá el juez subrogante. Hay hasta un quinto y van a estar los otros dos magistrados. Lo que pasa es que faltan más de 100 testigos y no se sabe si se llega a diciembre, según explicó el fiscal", señalaron ante la consulta de NA.

Además, la periodista Paula Bernini prestó testimonio y recordó haber concurrido a la provincia de Corrientes el 18 de junio de 2024 al mediodía, cinco días después de la desaparición de Loan.

La cronista se dirigió a la Ruta 123, donde la Policía realizaba un allanamiento y luego entrevistó a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez.

Manifestó que, al llegar, no sabía que Walter Maciel era el comisario de 9 de Julio y Pérez le contó que había llevado los vehículos a la comisaría porque allí estaban más seguros y porque tenía miedo de que pudieran “plantarle algo”. Según le explicó, había conversado con el comisario y acordado que los vehículos quedaran allí.

Bernini entrevistó en dos oportunidades a Macarena y también a Camila. Respecto a la hija de Laudelina, consignó que recibió un llamado para ir a una habitación ubicada a una cuadra de una plaza porque tenía "información importante" y le solicitaron que "fuera sola".

Macarena estaba con Nicolás "El Americano" Soria, uno de los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación, quien le envió un mensaje al celular de la periodista para pautar el encuentro.

La joven describió que su madre inventó lo del "accidente" y Bernini la calificó de "temerosa" mientras hablaba y entendió que ello se vinculaba con la contradicción existente respecto de lo declarado por su madre.

Luego, el miércoles 23 de septiembre se presentarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.

Los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.