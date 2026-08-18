    • 18 de agosto de 2026 - 07:55

    Nelson Castro dirigió una orquesta de chicos que interpretó la Marcha de San Lorenzo

    El periodista y músico se sumó a los alumnos de una escuela de Chascomús que tocaron la composición para conmemorar el 17 de agosto en el ciclo que conduce Mario Pergolini.

    Nelson Castro - Orquesta.

    Nelson Castro - Orquesta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nelson Castro cambió por unos minutos los micrófonos por la batuta y protagonizó un momento especial en televisión. El periodista, que también tiene formación musical, se puso al frente de una orquesta integrada por alumnos de una escuela de Chascomús para interpretar la tradicional Marcha de San Lorenzo.

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    La escena ocurrió durante Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, en una emisión dedicada a recordar al general José de San Martín a 174 años de su fallecimiento.

    Los protagonistas fueron los integrantes de la Orquesta Escuela de Chascomús, quienes llegaron al estudio con sus instrumentos para interpretar una de las composiciones patrióticas más reconocidas de la Argentina.

    En ese contexto, Castro se sumó a los jóvenes músicos y tomó el lugar de director. Con la batuta en mano, marcó los tiempos de la pieza y acompañó a los estudiantes durante la interpretación.

    El momento quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención por la particular faceta del periodista, quien además de su extensa trayectoria en los medios tiene una relación cercana con la música.

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