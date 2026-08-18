Nelson Castro dirigió una orquesta de chicos que interpretó la Marcha de San Lorenzo

El periodista y músico se sumó a los alumnos de una escuela de Chascomús que tocaron la composición para conmemorar el 17 de agosto en el ciclo que conduce Mario Pergolini.

Nelson Castro cambió por unos minutos los micrófonos por la batuta y protagonizó un momento especial en televisión. El periodista, que también tiene formación musical, se puso al frente de una orquesta integrada por alumnos de una escuela de Chascomús para interpretar la tradicional Marcha de San Lorenzo.

La escena ocurrió durante Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, en una emisión dedicada a recordar al general José de San Martín a 174 años de su fallecimiento.

La Orquesta Escuela de Chascomús interpretó la Marcha de San Lorenzo, con la participación especial de Nelson Castro. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/Ppq0Ui2vVV — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 18, 2026 Los protagonistas fueron los integrantes de la Orquesta Escuela de Chascomús, quienes llegaron al estudio con sus instrumentos para interpretar una de las composiciones patrióticas más reconocidas de la Argentina.

En ese contexto, Castro se sumó a los jóvenes músicos y tomó el lugar de director. Con la batuta en mano, marcó los tiempos de la pieza y acompañó a los estudiantes durante la interpretación.