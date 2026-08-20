    • 20 de agosto de 2026 - 09:17

    Darío Barassi contó el particular reclamo de su esposa por la falta de intimidad

    El conductor habló con Mario Pergolini sobre su vida en pareja, explicó cómo influyen el trabajo y sus dos hijas y sorprendió con una confesión.

    Darío Barassi en Otro Día Perdido.

    Darío Barassi en Otro Día Perdido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Darío Barassi volvió a protagonizar uno de esos momentos televisivos en los que el humor y la intimidad se mezclan. Durante su visita a “Otro Día Perdido”, el programa de Mario Pergolini, el conductor habló sobre su vida en pareja y reveló que su esposa le hizo un reclamo por la falta de actividad sexual.

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    El reclamo de la esposa de Barassi

    Todo comenzó cuando Pergolini le preguntó a Barassi si estaba atravesando una etapa de mucha actividad sexual. El conductor de Ahora Caigo fue contundente: “No es un momento tan sexual de mi vida”.

    A partir de esa respuesta, Barassi contó que recientemente su esposa, Lucía Gómez Centurión, le había hecho un comentario relacionado con la falta de intimidad en el hogar. Aunque decidió no repetir las palabras exactas para no exponerla, aseguró que se trató de una frase breve y muy graciosa.

    Pergolini aprovechó la situación para seguir con las preguntas y le consultó si, después del planteo, había quedado con alguna “misión” pendiente. Entre risas, Barassi respondió: “Hoy como sea, en casa, pasa”.

    El actor también aclaró que la situación no representa un conflicto de pareja, sino que está vinculada con la rutina familiar. “Dos hijas, los dos trabajamos”, explicó para graficar cómo las obligaciones cotidianas terminan afectando los momentos de intimidad.

    La insólita confesión de Barassi

    La charla tomó todavía más humor cuando Pergolini hizo referencia a un movimiento que había realizado Barassi durante el programa. El conductor aprovechó entonces para contar otro detalle de su vida íntima que provocó carcajadas en el estudio.

    “¿No sabés la cantidad de calambres que tengo teniendo relaciones sexuales?”, confesó.

    Según explicó, en algunas ocasiones debe detenerse durante la intimidad para estirar las piernas y elongar antes de poder continuar. Incluso comparó la situación con un futbolista que sufre un calambre durante un partido y necesita asistencia para recuperarse.

    La confesión terminó de convertir la entrevista en uno de los momentos más desopilantes de la visita de Barassi al ciclo de Pergolini, donde el conductor se mostró dispuesto a contar detalles de su vida cotidiana sin perder el tono de humor que lo caracteriza.

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