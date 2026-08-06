Recuperaron los relojes y joyas robadas en el golpe millonario a una joyería céntrica: dos jóvenes de 16 años serían los autores

Luego de un intenso operativo policial, la investigación por el millonario robo a la joyería MyG, ubicada sobre la peatonal, precisamente en calle Tucumán, dio un importante giro. Fuentes de la Brigada Central confirmaron a DIARIO DE CUYO que, tras tres allanamientos realizados en Chimbas, fueron recuperadas los relojes y joyas sustraídas. Dos jóvenes de 16 años serían los autores materiales del golpe.

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El robo ocurrió durante la madrugada del lunes y generó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad debido al importante perjuicio económico ocasionado al comercio.

La pesquisa fue llevada adelante en forma conjunta por la UFI Delitos contra la Propiedad, la Brigada Central, Delitos Complejos y otras áreas investigativas.

El análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con las imágenes aportadas por el CISEM 911, permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos e identificar que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que tenía un pedido de secuestro por robo.

A partir de esa información, personal de Sustracción de Automotores y Autopartes logró localizar luego el vehículo. Sin embargo, cuando el conductor advirtió la presencia policial, abandonó la motocicleta en un terreno baldío y escapó a pie, por lo que continuó la búsqueda de los responsables.

Durante las tareas realizadas en la joyería, personal de Criminalística levantó tres huellas dactilares, que son sometidas a peritajes para cotejarlas con la base de datos de Inteligencia Criminal.

Finalmente, tras concretar tres allanamientos en Chimbas, los investigadores recuperaron los relojes y las joyas robadas y sospechan que los dos ladrones son dos adolescentes de 16 años.

La investigación continúa para establecer si existen más personas involucradas en el audaz golpe que sacudió al microcentro sanjuanino y para determinar si el botín fue recuperado en su totalidad.