Emotiva despedida a Gaspi: youtubers e influencers lo homenajearon en las redes tras la tragedia en Brasil

La noticia sacudió al mundo digital en cuestión de minutos: Gaspi, el youtuber argentino que supo ganarse el cariño del público y el respeto de sus colegas, perdió la vida este domingo tras un trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro. El accidente, que dejó un saldo de seis víctimas fatales, conmocionó a toda la comunidad de creadores de contenido y generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. En medio del estupor, amigos, colegas y referentes del streaming no tardaron en expresar su dolor y recordar la calidez humana del joven.

Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos que murieron en el choque de helicópteros en Brasil

La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

Coscu fue uno de los primeros en manifestarse y eligió un mensaje cargado de cercanía y recuerdo personal: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”. Sus palabras reflejaron no solo la tristeza sino también la admiración por el camino que Gaspi había comenzado a transitar en su vida personal, y rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

En medio de una transmisión en vivo de Fortnite , El Rubius se enteró de la noticia y decidió abandonar la partida. Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, compartió con sus seguidores: “La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento... Qué raro, tío. Es una persona con la quehe hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos”. Y, con la voz quebrada, sumó: “No es alguien random para mí, quiero decir. Pues claro..”.

"Rubius": Porque así se enteró en vivo de la noticia sobre Gaspi. "Voy a cerrar directo la verdad, me siento raro de cojones, luego hablamos. No entiendo nada". pic.twitter.com/gf6f8TgU7O

Después, Mangel Rogel eligió la brevedad para sumarse a las despedidas: “No tengo palabras... Qué descanse en paz Gaspi...”. El mensaje, publicado en X, fue replicado por seguidores de ambos y reflejó la dificultad de encontrar palabras ante una noticia tan dura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mangelrogel/status/2066240760484171963&partner=&hide_thread=false No tengo palabras… Qué descanse en paz Gaspi… — Mangel (@mangelrogel) June 14, 2026

Auron Play, desde sus historias de Instagram, compartió una reflexión profunda y personal. “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, junto a una imagen que confirmaba la muerte de Gaspi y del cantante Oliver Tree en el accidente. Su mensaje, acompañado de una oración y fotos, dejó en claro el impacto que la noticia tuvo sobre el streamer.

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Dross, siempre sobrio y directo, optó por la brevedad: “Descansa en paz, Gaspi”. Su mensaje, aunque corto, fue compartido y comentado por miles de seguidores, que reconocieron la conexión entre ambos creadores y la magnitud de la pérdida para toda la comunidad hispana en YouTube.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldiariodedross/status/2066230741915013398&partner=&hide_thread=false Descansa en paz, Gaspi. — DROSS (@eldiariodedross) June 14, 2026

Ibai Llanos, otra figura central del streaming en español, se sumó al dolor colectivo con una reflexión sincera: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IbaiLlanos/status/2066237478021799977&partner=&hide_thread=false Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Davo Xeneize, referente argentino del mundo digital, también hizo pública su conmoción: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.