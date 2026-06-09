Su pareja le dio una brutal golpiza, ella no se animó a denunciar, pero fiscalía actuó de oficio y metió preso al agresor

La Fiscalía Flagrancia avanzó con una causa por violencia de género en Rivadavia y ordenó la prisión preventiva de un hombre acusado de agredir a su pareja , pese a que la víctima decidió no presentar una denuncia forma l.

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó una pierna y quedó detenido

Se trata del legajo fiscal que tiene como imputado a Carlos Matías Olivares Quintero, en el que se investiga el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Bonomo, que decidió hacer una investigació de oficio.

Durante la audiencia de presentación realizada este lunes, el Ministerio Público Fiscal impulsó la imputación de oficio debido a la negativa de la víctima a instar la acción penal. La defensa oficial, encarada por el doctor Lisandro Zapata, se opuso al planteo al sostener que se trata de un delito de instancia privada y que no existía denuncia de la damnificada. Sin embargo, el juez Ricardo Grossi hizo lugar al pedido fiscal, formalizó la imputación y dispuso la prisión preventiva del acusado hasta la realización del juicio, fijado para el próximo 18 de junio.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 4 de junio, alrededor de las 8:25, en una vivienda ubicada en el barrio Marquezado I , en Rivadavia. De acuerdo con la acusación, Olivares Quintero comenzó a agredir físicamente a su pareja mediante golpes de puño en el rostro dentro de la habitación que ambos compartían.

La pareja residía en una pieza separada de la vivienda principal, donde vive la madre de la mujer junto a su pareja. En ese contexto, un hermano de la víctima, se encontraba circunstancialmente en el lugar y presenció la agresión. Según la investigación, intervino para defenderla y terminó enfrentándose a golpes con el acusado.

Tras el episodio, el hombre alertó a su madre, quien dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911. Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio y entrevistaban a la madre de la víctima en la puerta de la habitación, observaron que la puerta estaba abierta y vieron al acusado propinarle un golpe de puño en la cabeza a la mujer. Ante esa situación, procedieron a su aprehensión.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 11.40.08 El ciclo de violencia se originó a partir de un problema con el consumo de droga que arrastra el agresor.

Debido a la hostilidad existente en el lugar, el procedimiento continuó en la Comisaría 30ª de Rivadavia. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la UFI CAVIG, donde el médico legista constató lesiones que le provocaron una incapacidad de 10 días.

Pese a ello, la mujer se negó a denunciar a su pareja y manifestó en un acta de comparecencia que las lesiones se habían producido cuando intentó separar la pelea entre su hermano y el acusado.

No obstante, la Fiscalía resolvió avanzar de oficio con la investigación. Para ello valoró los testimonios reunidos, especialmente los aportados por la madre, el hermano de la víctima y los policías intervinientes, quienes presenciaron parte de la agresión. Además, consideró el contexto de vulnerabilidad de la mujer, quien, según surge de las actuaciones, se encontraría inmersa en un ciclo de violencia agravado por el consumo problemático de drogas de su pareja, situación que habría sido relatada durante una entrevista con personal de la UFI CAVIG.

Con la imputación ya formalizada y la medida cautelar confirmada, el acusado permanecerá detenido hasta el juicio, donde se definirá su responsabilidad penal en los hechos investigados.