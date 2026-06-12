Juanita Tinelli denunció a su exnovio por haberle pegado en un boliche: los detalles de una relación "tóxica"

Juanita Tinelli atraviesa horas delicadas luego de denunciar a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche de Costanera. Mientras la Justicia avanza con la investigación, se conoció cómo se encuentra la hija de Marcelo Tinelli tras el hecho.

Mes del Orgullo en San Juan: entre el festejo y la reflexión, la diversidad e identidad copan la escena local

Según contó Paula Varela al aire de Intrusos (América), Marcelo Tinelli se enteró de la denuncia a través de los medios mientras se encuentra en Estados Unidos. Inmediatamente intentó comunicarse con su hija y también se puso en contacto con su expareja, Paula Robles.

“Fue un momento de preocupación hasta que Juana contestó el teléfono”, relató la periodista sobre la angustia que vivió el conductor al no tener noticias de la joven.

Una vez que lograron hablar, Juana buscó tranquilizar a su padre. “Papi, quedate tranquilo que estoy bien. Después hablamos, pero estoy bien”, le habría dicho durante la conversación telefónica. Además, la joven le confirmó que ya se encontraba en su casa.

Horas antes, el propio Marcelo había manifestado su inquietud por la situación. En diálogo con periodistas, contó que se había enterado de la noticia por televisión y que no lograba localizar a su hija. Finalmente, tras recibir su mensaje, pudo llevar algo de calma en medio de una jornada cargada de tensión.

La denuncia fue radicada durante la madrugada del viernes. Según trascendió, Juana declaró ante la Policía que su exnovio le habría dado un golpe en el rostro en medio de una discusión dentro del boliche Costa 7070. De acuerdo con el parte policial, al momento de la intervención no presentaba lesiones visibles y rechazó ser asistida por el SAME.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad del lugar y la toma de declaraciones a testigos.

image

Amalia Granata contó la versión de Cuiña y la calificó como una "relación tóxica"

Una de las voces que se refirió al tema fue Amalia Granata, quien aseguró conocer a la familia del joven y brindó detalles sobre cómo estaría atravesando este momento. Lo hizo al aire de Intrusos (América), donde sostuvo que Cuiña se encuentra profundamente afectado por la repercusión pública de la denuncia.

“Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, expresó la panelista.

Granata también defendió al exnovio de Juana Tinelli y aseguró que la acusación impactó de lleno en su entorno familiar: “No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”.

Según relató, la versión que maneja la familia de Cuiña es diferente a la que figura en la denuncia. “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, afirmó.

image

La periodista también describió cómo habría sido el episodio dentro del boliche. De acuerdo con su relato, Cuiña se encontraba con amigos en una mesa cuando Juana llegó al sector acompañada por otro joven.

“Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide que por favor se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, contó.

Además, aseguró que el joven tendría marcas producto de ese episodio y que decidió abandonar el lugar para evitar una situación mayor. “Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo. La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, agregó.

Durante su intervención, Granata también hizo referencia al vínculo que mantenían ambos jóvenes y lo definió como una relación conflictiva. “Es una relación tóxica”, señaló.

Por otra parte, sostuvo que Marcelo Tinelli ya habría mantenido conversaciones con la familia de Cuiña después de que trascendiera la denuncia.

Las declaraciones de Granata se conocen mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas hasta el momento. Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de las cámaras de seguridad del boliche y la recopilación de testimonios para determinar qué ocurrió durante la madrugada del viernes.

Hasta el momento, Bautista Cuiña no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia presentada por su expareja.