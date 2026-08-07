Thiago Medina fue imputado por abuso sexual: la denuncia que lo llevó ante la Justicia

El influencer y ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado este viernes por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal que realizó su prima, por un hecho que presuntamente ocurrió hace seis años en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Thiago Medina habló por primera vez tras ser denunciado por abuso sexual: "Que la verdad salga a la luz"

Medina, de 23 años, se presentó durante la mañana ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza , donde quedó formalmente imputado. La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina y es seguida por el juez de Garantías del Joven N° 1, Gustavo Indovino .

El expediente tramita en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a que el acusado tenía 17 años al momento del hecho denunciado .

La denunciante es Iara Agustina Ledesma , actualmente de 19 años. Según su presentación judicial, el episodio habría ocurrido cuando ella tenía 13 años y Medina, 17, en una vivienda ubicada en la calle Vilela, en Virrey del Pino.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, la adolescente se encontraba acostada en su habitación cuando Medina habría ingresado, levantado el acolchado y se habría recostado junto a ella. La joven denunció que posteriormente comenzó a tocarla en sus partes íntimas.

Siempre según su declaración, antes de retirarse el entonces adolescente le habría advertido que si contaba lo ocurrido se generaría un conflicto familiar.

Ledesma contó que durante años mantuvo silencio sobre lo sucedido y que recién pudo hablar del episodio por primera vez cuando tenía 15 años.

La joven habló públicamente sobre la denuncia en el programa LAM, donde relató entre lágrimas cómo habría ocurrido el episodio. Según explicó, en aquella oportunidad Medina estaba junto a su hermano jugando a los videojuegos y luego habría ingresado a su habitación.

La denunciante también contó que inicialmente no se lo dijo a su madre porque, según explicó, ella trabajaba y no quería sumarle otra preocupación.

Antes de recurrir a la Justicia, Ledesma contó que junto con su madre se dirigió a la casa de la familia Medina y que allí confrontó al acusado. Según su relato, Thiago habría reconocido lo ocurrido durante ese encuentro y habría pedido perdón entre lágrimas.

La joven aseguró que su familia decidió inicialmente mantener la situación dentro del ámbito familiar. Sin embargo, con el paso de los años el conflicto volvió a quedar expuesto cuando, según denunció, una de las hermanas de Medina comenzó a afirmar ante vecinos y conocidos que la acusación era falsa.

La denuncia llegó a la Justicia

La presentación formal fue realizada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

La joven instó la acción penal y, según fuentes judiciales, no solicitó medidas cautelares contra Medina.

Al hablar públicamente sobre sus expectativas, Ledesma sostuvo que pretende que el caso avance por los canales judiciales y que se determine qué ocurrió.

Qué dijo Thiago Medina

La denuncia se conoció públicamente el 31 de julio. Horas después, Medina difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones.

El ex participante de Gran Hermano sostuvo que niega categóricamente los hechos que se le atribuyen, informó que dejó el caso en manos de su abogado y manifestó que se pondría a disposición de la Justicia.

También anticipó que no realizaría nuevas declaraciones públicas mientras avance la investigación, a la que dijo respetar junto con todas las personas involucradas.

La causa continuará ahora en el ámbito de la Justicia Penal Juvenil, que deberá investigar la denuncia y determinar las circunstancias del hecho denunciado. La imputación, por sí misma, no implica una declaración de culpabilidad, sino que Medina queda formalmente vinculado a una investigación judicial en curso.