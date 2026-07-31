    • 31 de julio de 2026 - 15:38

    Thiago Medina habló por primera vez tras ser denunciado por abuso sexual: "Que la verdad salga a la luz"

    El mediático y ex Gran Hermano Thiago Medina escribió un comunicado en las redes sociales y se defendió de las acusaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de sus redes sociales, Thiago Medina se defendió de la acusación de abuso sexual que recibió por parte de una prima. El mediático negó que hubiera existido un hecho como el que le endilgaron y dejó en manos de su abogado el tema.

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    “Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, expresó en el texto que compartió en sus historias de Instagram.

    Además, aclaró en su comunicación que tomó una decisión personal a partir de la gravedad del hecho que se investiga.

    “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, cerró.

    “Lara Agustina Ledesma hizo la denuncia hace minutos por abuso sexual", dijo la periodista Pilar Smith. Y precisó: “Tocamientos por debajo de la ropa”.

    Luego, agregó: “El hecho ocurrió cuando ella tenía 12 años. Ahora tiene 19 y recién cuando ella tenía 15 años se animó a contarlo. Y dice que se lo contó a la familia de él y que todos niegan”.

    La panelista expresó que intercambió mensajes con Thiago. Esa fue la única vez hasta ahora que el mediático se había expresado sobre la denuncia.

    “Él sabía y desmiente todo. Me dijo, ‘esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso’. ‘Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así’”, comentó la periodista, al leer el mensaje de WhatsApp que intercambió con el influencer famoso por Gran Hermano 2022 (Telefe).

    La hermana del mediático, Camila “Camilota” Deniz, también salió al cruce de lo que se denunció. La exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) le mandó un mensaje de audio a Pilar Smith en el que defendió a su hermano.

    “Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo”, dijo.

    Además, agregó para cerrar: “No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina”.

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