Vuelve PH: quiénes son los invitados del primer programa de Andy Kusnetzoff

Después de tres años de ausencia, Andy Kusnetzoff vuelve este sábado a la televisión con una nueva temporada de PH, Podemos Hablar, uno de los programas que se convirtió en un clásico de la pantalla argentina. El ciclo transita así su octava temporada, luego de haber marcado una época desde su estreno en 2017.

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El regreso será a las 21:30 por Telefe, con una mesa que reunirá a cinco figuras de perfiles muy diferentes y que promete conversaciones, confesiones y momentos inesperados.

La propuesta de reunir a personalidades de distintos ámbitos y llevarlas a compartir experiencias personales encontró en el clásico “Punto de Encuentro” uno de sus segmentos más reconocidos.

Durante sus temporadas anteriores, PH se convirtió en uno de los grandes éxitos de Telefe . El programa fue escenario de confesiones, reencuentros, momentos emotivos y declaraciones que rápidamente trascendían la pantalla y se instalaban en las redes sociales.

Ahora, Kusnetzoff buscará recuperar esa fórmula en un escenario televisivo diferente y con una nueva generación de figuras que generan conversación dentro y fuera de la pantalla.

Quiénes estarán en el primer programa de PH

Para el regreso, la producción apostó por una combinación de invitados tan diversa como polémica.

Yanina Latorre será una de las figuras de la mesa. La panelista y conductora se caracteriza por su estilo frontal y por no esquivar los temas que generan repercusión.

También estará Martín Cirio, una de las personalidades surgidas de las redes sociales que logró consolidar una importante presencia en el mundo del entretenimiento digital.

La música urbana tendrá su representante con La Joaqui, quien atraviesa un momento de fuerte exposición pública y cuya vida personal también generó interés en los últimos tiempos.

Otra de las invitadas será Pampita. La modelo, conductora y empresaria logró construir una extensa trayectoria en televisión y mantenerse como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Finalmente, la mesa se completará con Diego Leuco, periodista y conductor que forma parte de una nueva generación de figuras fuertes de los medios.

Los cinco invitados representan mundos muy diferentes: televisión, redes sociales, música, moda y periodismo. Precisamente esa diversidad es la que busca recuperar la esencia del programa y generar cruces inesperados durante la noche.

Además, desde la producción no descartan que pueda sumarse una figura sorpresa de último momento para completar la ronda.

El regreso de Andy Kusnetzoff

Con esta nueva temporada, Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de un formato que se convirtió en una marca dentro de la televisión argentina. El desafío será reencontrarse con una audiencia que durante tres años siguió otros contenidos y, al mismo tiempo, demostrar que la fórmula de PH todavía tiene espacio en la pantalla actual.

El primer programa podrá verse este sábado 8 de agosto desde las 21:30 por Telefe, con una mesa que ya genera expectativa antes de su estreno.