Tras 12 años, la UNSJ por primera vez cuenta con sede en Calingasta y suma atractivas ofertas a la Escuela de Oficios

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso histórico en su política de descentralización al inaugurar oficialmente su primera sede en Calingasta. El nuevo espacio funcionará en el edificio donde funcionaba la Casa de la Cultura de Barreal y permitirá fortalecer la presencia permanente de la institución en uno de los departamentos más alejados de la provincia, además de ampliar la oferta de capacitación de la Escuela de Oficios, con propuestas apuntadas a la minería.

La Cátedra de Piano de la UNSJ presenta un concierto de alumnos

El acuerdo quedó formalizado este lunes con la firma de un acta entre el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, y el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal. El municipio cedió en préstamo de uso el inmueble por dos años, con renovación automática, mientras que la universidad aportará el mobiliario y designará personal no docente que actuará como nexo institucional.

Para el coordinador académico de la Delegación Valles Sanjuaninos, Camilo Suárez, la apertura de la sede representa un hecho sin precedentes para la institución. "La UNSJ lleva 30 años acercando carreras a los departamentos más alejados de San Juan. Calingasta fue el último en incorporarse, en 2014, y ahora se convierte en el primero en contar con una sede propia" , destacó en comunicación con DIARIO DE CUYO.

Suárez explicó que disponer de un espacio físico permanente cambia la manera de trabajar en el departamento, ya que permite organizar las actividades con mayor previsibilidad y consolidar la presencia universitaria en el tiempo. Al respecto señaló: "La universidad dialoga con el territorio. Las carreras no se definen desde un escritorio, sino junto a las comunidades, teniendo en cuenta sus necesidades y demandas".

Actualmente la casa de altos estudios dicta cuatro carreras bajo una modalidad mixta —con instancias presenciales y virtuales— que reúnen a 33 estudiantes en Calingasta. Como ocurre en el resto de los departamentos alejados, se trata de carreras a término que se van renovando conforme finalizan sus cohortes.

"Este año terminan dos de las cuatro carreras vigentes y el año próximo concluirán las restantes. Luego serán reemplazadas por nuevas propuestas, que todavía están en evaluación", explicó.

Para Suárez, la nueva sede también permitirá fortalecer el vínculo con el municipio y mejorar la articulación entre la universidad y la comunidad. "Es un caso modelo de trabajo conjunto. Tener un espacio propio, una persona designada por la universidad y una coordinación permanente nos permite afianzar el mecanismo para que la presencia de la UNSJ siga creciendo en Calingasta", sostuvo.

Más cursos para responder a la demanda laboral, con miras hacia la demanda minera

La creación de la sede llegó acompañada por una ampliación de la oferta de la Escuela de Oficios, que desde el año pasado viene desarrollando capacitaciones en distintos puntos del departamento, como Villa Calingasta, Barreal y Tamberías.

La coordinadora de los cursos de oficios de Extensión Universitaria, Rosana Rubiño, en contacto con este medio recordó que actualmente se encuentran en marcha propuestas como la Diplomatura en Técnicas Textiles de Indumentaria Artística y de Trabajo, Electricidad Domiciliaria Nivel Avanzado y que durante el segundo semestre comenzarán nuevas capacitaciones en Instalación de aire acondicionado; Técnicas de tejido, cestería, artesanías y un Curso Introductorio para Rescatistas de Montaña.

A esas propuestas ahora se suman otras seis capacitaciones recientemente incorporadas mediante el nuevo convenio: Mecánica ligera del automotor y Gomería; Manejo de maquinarias pesadas; Mantenimiento de campamentos mineros; Ayudante de perforista; Electricidad domiciliaria - Nivel avanzado; y Confección de indumentaria niveles 1 y 2.

"Estamos trabajando muy fuerte con Calingasta. Siempre encontramos una gran predisposición del municipio y de la comunidad para que podamos llevar los cursos", afirmó Rubiño.

Un detalle no menor es que con la apertura de una sede permanente, cambia esa logística significativamente. "Contar con un lugar fijo facilita muchísimo la organización. Ya no dependemos de conseguir un espacio cada vez que queremos iniciar un curso. Eso nos permite coordinar mejor con la Delegación Valles Sanjuaninos, los docentes y el municipio", explicó Rubiño.

Si bien por el momento no hay fechas confirmadas, desde la Escuela de Oficios estiman que entre dos y tres de las nuevas propuestas podrían comenzar durante el segundo semestre de este año, y el resto iniciar el próximo año.

Con esta nueva sede, la UNSJ no solo consolida su presencia institucional en el departamento más distante de la capital sanjuanina, sino que también fortalece un modelo de educación territorial que busca acercar la formación universitaria y profesional a las necesidades concretas de cada comunidad.