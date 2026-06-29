La Facultad de Exactas busca reemplazar pizarrones por pantallas LED tras optimizar su Wifi

La Facultad de Exactas , de la UNSJ busca transformar estructuralmente sus métodos de enseñanza. Tras implementar con éxito la primera etapa del proyecto de Fortalecimiento de Conectividad Educativa, que dotó las instalaciones de un servicio de Wifi de alta calidad y velocidad, las autoridades apuntan al siguiente gran cambio: reemplazar los pizarrones tradicionales por pantallas LED de última generación .

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El decano de la unidad académica, Jorge Castro , detalló que este plan integral contempla llevar la nueva tecnología a cada una de las aulas de la facultad, sentando las bases para una modalidad educativa completamente adaptada a los tiempos modernos.

El ambicioso plan técnico comenzó por las bases. La facultad implementó un sistema de conectividad que garantiza una señal de alta calidad y velocidad, capaz de mantenerse estable de forma independiente al número de dispositivos que los alumnos y docentes conecten en simultáneo dentro del aula.

Todas las aulas de la Planta Baja de la Facultad de Exactas ya cuentan con mejor servicio de Wifi.

"Ya está instalado en toda la primera planta y falta replicarlo en dos plantas más, tarea que tenemos intención de concretar antes del inicio del segundo semestre", detalló el decano, quien además aseguró que, hasta el momento, el rendimiento del servicio en el primer piso ha sido "muy positivo".

Una vez concluido el despliegue de la red en todo el edificio, la gestión evaluará el funcionamiento global para dar el siguiente gran salto el próximo año. "De acuerdo al presupuesto, el año que viene nos abocaremos de lleno a que en las 18 aulas de la facultad haya pantallas LED ", anticipó Castro a DIARIO DE CUYO.

Trabajo docente con mayor agilidad

El reemplazo de los históricos pizarrones no es sólo un cambio estético, sino una profunda reforma funcional que busca optimizar los tiempos pedagógicos y mejorar la calidad educativa, el propósito final de toda la inversión.

Con este nuevo equipamiento, el profesor ya no tendrá la necesidad de escribir manualmente o pasar largos minutos dibujando gráficos complejos. Podrá dictar la clase desde su notebook, tablet o cualquier dispositivo móvil en su escritorio, viendo su contenido reflejado en tiempo real en la pantalla LED.

Ventajas clave para el dictado de clases:

Adiós a los proyectores: no se requerirá instalar ni calibrar cañones de proyección; bastará con conectar un pendrive o vincular un dispositivo de forma inalámbrica.

no se requerirá instalar ni calibrar cañones de proyección; bastará con conectar un pendrive o vincular un dispositivo de forma inalámbrica. Agilidad en contenidos visuales: esquemas, fórmulas complejas y gráficos interactivos se reproducirán al instante.

esquemas, fórmulas complejas y gráficos interactivos se reproducirán al instante. Dinámica fluida: mayor tiempo neto de explicación y debate en el aula, reduciendo los tiempos muertos de copiado.

"Este mecanismo es más ágil, útil y de calidad", enfatizó Castro, destacando el impacto positivo que tendrá en el día a día del cuerpo docente.

Hacia un modelo de aulas híbridas y accesibles

El verdadero potencial de esta actualización tecnológica radica en la flexibilidad. Las pantallas LED transformarán ‘potencialmente’ los salones tradicionales en aulas híbridas, uniendo lo mejor de la presencialidad con el entorno virtual.

Esta infraestructura abrirá un abanico de posibilidades para el alumnado. Si un estudiante no puede asistir a clases por razones de salud o fuerza mayor, podrá seguir la materia en vivo de forma virtual o acceder a la clase grabada, dado que todo el material dictado quedará respaldado en soporte digital.

Respecto a las especificaciones técnicas del equipamiento, se detalló que el tamaño de las pantallas LED será de poco menos de la mitad del tamaño de los pizarrones actuales. Esta escala está calculada estratégicamente para garantizar que la totalidad de los alumnos en el salón mantengan una visión excelente y nítida desde cualquier ángulo.

Financiamiento estratégico y plazos

Llevar adelante una obra de tal magnitud requiere de una ingeniería financiera que va más allá de los recursos tradicionales. En ese sentido, Castro remarcó que el propósito de la facultad es continuar promoviendo fuertemente los servicios a terceros, así como consolidar convenios con empresas privadas y el Estado.

"Estos acuerdos nos permiten generar retenciones y recursos propios que usamos específicamente para realizar obras y proyectos que no podemos financiar con el presupuesto ordinario con el que cuenta la institución", explicó el decano.

Cumplidos los plazos de conectividad durante este año y tras resolverse los procesos administrativos pertinentes, la Facultad de Exactas espera iniciar formalmente el recambio de pizarrones a partir del próximo ciclo lectivo, consolidándose como un faro de vanguardia tecnológica aplicada a la educación superior.