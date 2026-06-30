"Memoria, Manos y Mentes", la iniciativa que dará sus primeros pasos en Calingasta potenciando los tesoros de las comunidades mineras

La Fundación Mujer en la Minería es un espacio local que desde su creación buscó identificar precisamente cuál era el rol de las mujeres dentro de las comunidades minera. A raíz de distintas investigaciones surgió el Programa M (Minería, Mujeres y Montañas), y dentro de éste se desarrolló la propuesta "Memoria, Manos y Mentes". Con una implementación más que exitosa en Sarmiento, se lanzará el programa en Calingasta, siendo una nueva apuesta para la organización.

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En conjunto con la empresa Greenworking S.A se hará la presentación del programa de desarrollo territorial que buscará fortalecer la identidad de Calingasta, mediante la recuperación de la memoria colectiva, la puesta en valor del patrimonio departamental, y la articulación entre cultura, educación, turismo, producción local y minería sostenible. “Es un programa de extensión de tres años como mínimo, y con este lanzamiento entramos en la primerea etapa” , explicó Edith Flores, presidente de la fundación, en contacto con DIARIO DE CUYO.

El lanzamiento constituirá un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, autoridades, organizaciones sociales, establecimientos educativos, emprendedores, artesanos, referentes culturales y vecinos, quienes compartirán la visión y los objetivos de esta propuesta que busca proyectar en el departamento cordillerano hacia el futuro, sin perder su esencia e identidad.

La iniciativa se estructura sobre ejes que se abordan de manera simultánea, conforme lo explicado por Flores.

Memoria: B uscará rescatar la historia local junto a archivistas e investigadores, recuperando relatos, documentos y saberes que permitan fortalecer la identidad calingastina y, al mismo tiempo, generar un patrimonio que pueda convertirse en un atractivo turístico.

Manos: Está enfocado en los artesanos del departamento. A través de mentorías, capacitaciones, provisión de materiales, seguros y acompañamiento organizativo, el objetivo será profesionalizar la producción artesanal para que pueda convertirse en una fuente de ingresos sostenibles. Uno de los objetivos es ubicar las producciones departamentales en otros sitios mediante articulaciones con otros departamentos y espacios nacionales de exhibición.

Mentes: Se trata del tercer eje, destinado a jóvenes interesados en desarrollar proyectos sustentables vinculados al patrimonio y al ambiente. Los participantes recibirán formación específica y una certificación como promotores culturales de Calingasta, con la intención de convertirlos en futuros guardianes del patrimonio local.

Una puesta en marcha inmediata y una proyección de 9 meses para la primera etapa

Tras el lanzamiento formal del programa se comenzará con trabajo en territorio de manera inmediata. Desde los primeros días de julio se abrirán las convocatorias en el departamento para quienes deseen integrar cada uno de los equipos.

Una de las fechas que se considera dentro de la planificación es la Expo Horizonte Joven, prevista para octubre. Trata de una iniciativa de la Fundación que en esta oportunidad se buscará que Calingasta sea sede del encuentro, con la presencia de jóvenes del Gran San Juan y de Sarmiento, donde se compartirán proyectos sustentables e intercambiar experiencias culturales.

Un programa pensado para crecer y sostenerse en el tiempo

Desde la Fundación detallaron que la primera etapa en territorio tiene una duración promedio de nueve meses de trabajo; y luego se destinan otros tres para la presentación de resultados. Sin embargo, el proyecto completo tiene una duración estimada de tres años.

Actualmente ya transita su tercera etapa en Sarmiento y ahora suma a Greenworking como nueva empresa impulsora en Calingasta, luego del interés demostrado por desarrollar un proceso de largo plazo y no solo acciones puntuales. "Lo que se viene es un gran movimiento, de gran impacto en el presente de las comunidades. La idea es llegar al 2030 con el programa presente en más departamentos", concluyó Flores.

Según destacaron desde la organización, el propósito final es que la memoria deje de ser solamente un registro del pasado para convertirse en una herramienta capaz de generar identidad, oportunidades y desarrollo para las comunidades de montaña.

El lanzamiento del programa se realizará el miércoles 1 de julio a las 12 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, en Barreal; y a las 14:30 horas en la Unión Vecinal de la Villa de Calingasta. Quienes deseen sumarse al lanzamiento pueden inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/723AJ5m9m3aBJErXA.