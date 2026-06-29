El cobre demandará más ingenieros, geólogos y operarios de los que hoy se forman en San Juan

En minería el personal calificado es un recurso crítico tan importante como tener los fondos o la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento un proyecto. En el mundo existe un alerta sobre la cantidad de profesionales, técnicos y operarios con formación y experiencia, que en Argentina y en especial San Juan se ve incrementado porque la demanda crecerá en los próximos años con la puesta en funcionamiento de los proyectos de cobre.

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Un informe ejecutivo que recolecta datos oficiales, desarrollado por el ex presidente de la Cámara Minera Ricardo Martínez, muestra cómo es necesaria la puesta en marcha de acciones urgentes para que la provincia tenga la mano de obra necesaria durante la era del cobre. El proyecto fue presentado tanto a las empresas como al Estado, ya que propone acciones en conjunto tanto de mineras como áreas públicas.

Si bien la puesta en marcha de proyectos de cobre será una oportunidad de crecimiento para la provincia, se espera que las inversiones avancen a gran velocidad y algunos recursos, como el personal, toma tiempo en prepararse. Hoy en la provincia hay más de 4.800 empleos directos vinculados a la minería y se espera que crezca a más de 50.000.

Contando el empleo indirecto, que es el que generan los proveedores, este número podría ampliarse ya que el cálculo es que hay 4 o 5 empleos adicionales en servicios y proveeduría por cada empleo directo. Por eso, el informe ejecutivo exhorta a que “la ventana para preparar ese talento es ahora, los profesionales y técnicos que operarán estas minas en 2030 deben comenzar a formarse en 2025”.

El diagnóstico de base muestra que hay una diferencia entre la capacidad que existe en la actualidad de producir profesionales, técnicos y operarios calificados con la demanda que tendrá la industria.

Teniendo en cuenta que si avanzan proyectos de gran tamaño, como Vicuña, Los Azules y El Pachón, de forma simultánea, la necesidad proyectada de recursos humanos entre 2028 y 2035 llegará a un pico histórico. Será en este punto cuando la formación en siete áreas clave no dará a basto.

Entre los perfiles críticos que incluyó el informe están los operadores de mina y planta, que tendrán una demanda estimada de alrededor de 18.000 personas. Pero contando las formaciones entre la UNSJ y la UCCuyo, hoy la capacidad para formarlos es de 3.000 personas anuales.

En la misma línea están los mecánicos de equipos pesados, que según el informe harían falta 12.000 cuando llegue el pico. Para generar estos perfiles hay talleres locales limitados, por lo que se considera que hay una brecha crítica alta, que podría generar escasez severa.

En Logística y cadena de suministro, se espera que sean necesarios 10.5000 trabajadores, pero para este rubro no hay formación específica, sino que depende de propuestas genéricas.

En el área de profesionales, durante el pico estiman que se necesitarán alrededor de 8.200 ingenieros de proceso y de mina, que solo pueden realizar sus estudios en la UNSJ, donde además el proceso demora entre 8 y 10 años. Si bien es uno de los perfiles donde reportan una brecha crítica Media a alta, sigue siendo un desafío poder asegurar que estén los profesionales necesarios.

Otro perfil que será clave es el de higiene, seguridad y ambiente, de los que la industria necesitará alrededor de 6.500 en la próxima década. Existen diplomaturas piloto en la UCCuyo, por lo que se considera que la brecha es media, pero el informe alerta que se debe ampliar de forma urgente la capacidad de formación.

Hay otros dos perfiles profesionales cuya demanda está creciendo en la industria minera.: tecnología automatización y datos y la de gestión social comunitaria. El primero requerirá cerca de 4.800 profesionales y el segundo 3.000. Ambos comparten que no hay formaciones en San Juan que sean específicas para minería por lo que también se encuentran en riesgo de tener una brecha crítica. A su vez, el segundo grupo es necesario para sostener la licencia social.

Alternativas para poner el mercado laborar a tono

Además del diagnóstico, el informe que presentó el empresario minero a las autoridades públicas y privadas presenta un plan para poder responder a la demanda. Una de las claves es involucrar a las empresas mineras en el proceso, tanto aportando fondos como capacidad técnica y claridad en sus necesidades, porque serán “quienes se beneficien del recurso humano formado”.

Para eso propone seis ejes complementarios para incrementar la oferta y que esta sea diversa. A su vez, plantea objetivos concreto entre 2025 y 2040, con la idea de llegar a esta última instancia no solo con personal para los proyectos sanjuaninos, sino colocando a la provincia como líder regional, con un hub educativo para todo el país y exportando talento minero.

El primero de los ejes tiene que ver con hacer crecer el modelo de aulas híbridas existentes. Propone llevar las actuales 12 a 36 en 2030, enfocándose en los departamentos mineros y con aportes directos de las empresas que accedieron al RIGI.

Un segundo punto es la creación del Instituto Provincial de Minería de San Juan, una institución pública que cuente con laboratorios equipados por las empresas BHP, Glencore y McEwen Copper, donde estas puedan co-diseñar la currícula según las necesidades y los estándares internacionales.

A su vez, propone que haya cláusulas de personal local por parte de las empresas que accedan al RIGI, donde también incorporen fondos de capacitación, apertura de instalaciones para prácticas universitarias y reportes de cumplimiento con la Provincia.

El cuarto eje tiene que ver con la formación específica de alta montaña, ya que uno de los puntos críticos que tiene San Juan a la hora de tener profesional formado es que este también debe cumplir con las condiciones y conocimientos para operar en proyectos que están entre los 3.500 y 4.200 msnm.

A su vez, el informe propone un programa de desarrollo de proveedores sanjuaninos, ya que la mayor parte del derrame económico viene de estos. Par esto recomienda generar programas de formación y certificación de pymes, con financiamiento del Fondo Minero Provincia.

Finalmente, el último punto al que apunta el proyecto es fortalecer tanto las comunidades cercanas a proyectos como la integración de mujeres. Para esto, propone un programa de becas integrales, con transporte, alimentación y material, ademá de tutores locales y acompañamiento. El objetivo es que la participación femenina pase del 12,6% actual al 25%.

Metas para el futuro

Con los seis ejes, el proyecto busca llegar al periodo entre 2036 y 2040 con San Juan como líder para Cuyo y el NOA. Este punto podría conseguirse si se egresan 3.000 técnicos anuales entre 2025 y 2027, para aumentar a 8.000 técnicos e ingenieros anuales a 2030 y 15.000 profesionales acumulados para 2035.

En cuanto a los fondos, la propuesta es que estos surjan del sector minero. El 40% del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, que ya existe, podría destinarse a este trabajo. También propone que el 0,5% de la masa salarial proyectada en los proyectos con RIGI se destine a este sistema.

Los aportes directos de empresas serían clave para montar, por ejemplo, laboratorios especializados o conseguir docentes y equipos de práctica. A su vez, señala que existen oportunidades de acuerdo con el Banco Mundial, el BID y otras agencias internacionales. Finalmente, propone usar el 15% de las regalías mineras de proyectos nuevos para generar un Fondo de Educación Minera a largo Plazo, donde participen tanto empresas, como el Gobierno y las universidades.