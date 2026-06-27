Cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo: el dato oficial

Los registros del Banco Central muestran que las personas físicas adquirieron más de USD 2.000 millones desde la flexibilización del mercado cambiario. Cerca de un millón de ahorristas operaron en el mercado oficial.

Los argentinos adquirieron USD 2.077 millones en el mercado oficial desde que se flexibilizaron las restricciones cambiarias para personas físicas, según los últimos datos difundidos por el Banco Central. La cifra refleja el comportamiento de los ahorristas tras la salida del cepo y marca el volumen de operaciones realizadas en el nuevo esquema cambiario.

De acuerdo con la información oficial, durante los primeros días de vigencia de las nuevas reglas casi un millón de personas compraron dólares a través del mercado formal, impulsando una fuerte demanda de divisas para ahorro.

Los datos muestran que, tras el levantamiento de las principales restricciones, el acceso al mercado oficial se normalizó para las personas físicas, que volvieron a operar sin los límites que habían regido durante los años de cepo cambiario.

El seguimiento mensual del Banco Central indica que las compras de dólares se mantuvieron elevadas desde la flexibilización del régimen, aunque con variaciones de acuerdo con la evolución del tipo de cambio y las expectativas económicas.