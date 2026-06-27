    • 27 de junio de 2026 - 19:07

    Cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo: el dato oficial

    Los registros del Banco Central muestran que las personas físicas adquirieron más de USD 2.000 millones desde la flexibilización del mercado cambiario. Cerca de un millón de ahorristas operaron en el mercado oficial.

    Dólares.

    Dólares.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los argentinos adquirieron USD 2.077 millones en el mercado oficial desde que se flexibilizaron las restricciones cambiarias para personas físicas, según los últimos datos difundidos por el Banco Central. La cifra refleja el comportamiento de los ahorristas tras la salida del cepo y marca el volumen de operaciones realizadas en el nuevo esquema cambiario.

    Leé además

    Jesica Cirio y Martín Insaurralde se separaron a fines de 2022. 

    Jesica Cirio le entregó su celular a la Justicia tras la difusión de los videos de los dólares
    difunden videos de jesica cirio junto a fajos de dolares y los incorporan a la causa contra insaurralde

    Difunden videos de Jésica Cirio junto a fajos de dólares y los incorporan a la causa contra Insaurralde

    De acuerdo con la información oficial, durante los primeros días de vigencia de las nuevas reglas casi un millón de personas compraron dólares a través del mercado formal, impulsando una fuerte demanda de divisas para ahorro.

    Los datos muestran que, tras el levantamiento de las principales restricciones, el acceso al mercado oficial se normalizó para las personas físicas, que volvieron a operar sin los límites que habían regido durante los años de cepo cambiario.

    El seguimiento mensual del Banco Central indica que las compras de dólares se mantuvieron elevadas desde la flexibilización del régimen, aunque con variaciones de acuerdo con la evolución del tipo de cambio y las expectativas económicas.

    El comportamiento de la demanda de divisas es uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado, ya que influye sobre la dinámica de las reservas internacionales y la estrategia cambiaria del Gobierno, que busca consolidar el nuevo esquema de flotación administrada sin generar tensiones sobre el sistema financiero.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cientos de sanjuaninos participaron de Hackeando San Juan, en el marco del ciclo Pilares que organizó DIARIO DE CUYO.

    Hackeando: galería de fotos con los asistentes al evento de Diario de Cuyo sobre IA que se realizó a sala llena

    Por María Inés Montes
    el dolar blue tuvo el mayor avance semanal en mas de seis meses: su cotizacion en san juan

    El dólar blue tuvo el mayor avance semanal en más de seis meses: su cotización en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.-

    San Juan lanzó nuevas líneas de crédito para productores agrícolas

    Petróleo.

    El petróleo cayó a su valor más bajo en cuatro meses: qué puede pasar con el precio de la nafta en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo