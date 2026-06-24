Los Azules recibió el Sello "Compromiso por la Alfabetización"

Los Azules es uno de los proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Cuenta con RIGI aprobado, así como su DIA y presentó su factibilidad.

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El proyecto Los Azules fue distinguido con el Sello "Compromiso por la Alfabetización", reconocimiento otorgado por el Gobierno de la provincia de San Juan a empresas, fundaciones y organizaciones que respaldan activamente las políticas educativas provinciales.

La distinción fue recibida por el Gerente General, Michael Meding; el Gerente de Legales y Asuntos Institucionales, Rodolfo Ovalles; y el Gerente de Sustentabilidad, Mario Hernández. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, la Ministra de Educación, Silvia Fuentes, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y demás autoridades provinciales.

En el marco del evento, el Gobierno provincial presentó los avances de los dos programas que constituyen los ejes centrales de su política educativa. El Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" registró una mejora del 3,6% en fluidez lectora en apenas un año, amplió su cobertura del 38% de las escuelas en 2024 al 76% en 2025, y proyecta alcanzar la totalidad del sistema educativo provincial en 2026.

Por su parte, "Transformar la Secundaria" llegó a 100 escuelas secundarias —con proyección de expandirse a 270 instituciones en 2027—, logró una mejora del 17,9% en Matemática, capacitó a 709 docentes y formó 100 equipos directivos. El programa incorpora robótica, aprendizaje basado en proyectos, fortalecimiento curricular en Matemática y Lengua, y prácticas profesionalizantes en empresas locales.