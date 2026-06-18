    • 18 de junio de 2026 - 10:32

    El porqué de la pausa en contratos locales: Hualilán redefine su perfil productivo tras el ingreso de nuevas autoridades

    Según pudo saber DIARIO DE CUYO, los nuevos directivos decidieron rehacer cálculos técnicos.

    Mian Hualilán. Foto: archivo

    Mian Hualilán. Foto: archivo

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    El proyecto Hualilán, ubicado en Ullum, empezó a producir doré el pasado 1 de junio, marcando un hito por el inicio de una nueva mina de oro. Pero, a 18 días del festejo, suspendió el traslado de material a Casposo, donde hacen la concentración, por decisión de nuevos directivos que se incorporaron recientemente al proyecto.

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    Según pudo saber DIARIO DE CUYO a partir de trascendidos vinculados a Challenger Gold, fueron las nuevas autoridades las que pidieron frenar este paso central dentro del trabajo del proyecto. Es que Hualilan depende de que su mineral sea tratado y concentrado en el proyecto Casposo, que está en Calingasta.

    Básicamente, la mina se encuentra redefiniendo criterios técnicos. Los nuevos directivos pidieron esto debido a la ley del mineral. Es decir, la concentración de metal por tonelada de roca.

    También se supo que hubo replanteos técnicos sobre los cálculos iniciales de la ley en el material que se extrae de Hualilán. Eso, indefectiblemente, impacta sobre los procesos de extracción, cómo se hacen y cuán rentables son. Es en ese marco que se decidió pausar el traslado de mineral y así se les comunicó a las empresas contratistas involucradas en esa parte del proceso, aseguran los trascendidos.

    Del mismo modo, los contratos con esos prestadores sanjuaninos “no están cancelados, sino en suspensión”, indica la información a la que accedió este diario. Así lo decidieron los nuevos ejecutivos de primera línea de la empresa, al frente del directorio que encabezan Peter Marrone y Yohann Bouchard, incorporados semanas atrás por decisión del SEO de la minera, Eduardo Elsztain.

    La idea de la operadora es retomar la tarea ni bien estén redefinidos los perfiles técnicos productivos, sobre todo en lo que atañe a la recalculada ley del mineral, y cuál será la forma de operación más rentable para Challenger Gold.

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