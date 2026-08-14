Fuerte apuesta en el "nuevo" Gualcamayo: con una inversión de US$ 15 millones y la generación de 230 empleos, encara obras clave

Gualcamayo , operada por Minas Argentinas, anunció el inicio de un plan integral de infraestructura que movilizará una inversión de US$ 15 millones . Con el foco puesto en la expansión operativa y la preparación del yacimiento para el proyecto de Carbonatos Profundos, la empresa no solo moderniza sus instalaciones, sino que impulsa un impacto directo en la mano de obra local.

Durante los próximos nueve meses —tiempo estimado para la ejecución de las obras—, el yacimiento incorporará a unas 230 personas , elevando a cerca de 1.000 el total de trabajadores vinculados a la actividad minera en la zona. Esta cifra representa un incremento cercano al 30% en la ocupación actual del proyecto, reafirmando el papel de Gualcamayo como un motor clave para la economía de Jáchal y de toda la provincia.

Las obras son parte de la hoja de ruta que Minas Argentinas definió para consolidar su transformación productiva. Según precisó la compañía, los trabajos incluyen la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales, expansión de almacenes de reactivos, movimientos de suelo, despliegue de geomembranas y una ampliación significativa de los campamentos, incluyendo la construcción de 38 nuevos módulos habitacionales con todas las comodidades.

"Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina", señaló Gabriel Corvo , gerente general y CEO de Minas Argentinas. El ejecutivo subrayó que este plan "representa un avance concreto en los planes de inversión anunciados bajo el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y nos permite anticipar la preparación de nuevas áreas e infraestructura necesarias para el futuro desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos".

Impacto local: el sello sanjuanino

La política de contratación de Gualcamayo es otro de los pilares destacados de esta etapa. Actualmente, el proyecto cuenta con un 96% de personal sanjuanino entre sus 327 empleados directos y 437 contratistas. La nueva búsqueda de personal para las obras de infraestructura priorizará, nuevamente, a trabajadores de la provincia y, especialmente, a los vecinos del departamento de Jáchal.

La sinergia con el tejido empresarial local también se mantiene firme. Para la ejecución de las principales obras civiles, la empresa adjudicó los contratos a la firma sanjuanina Mapal-Sigma, además de incorporar empresas locales de topografía y control de calidad.

Este movimiento se inscribe en la estrategia de la compañía de potenciar a los proveedores locales, quienes ya representan más del 69% de las compras y contrataciones de la mina. Empresas de servicios de hotelería, transporte, seguridad y construcción, como Caterwest, Castaño Minero, Eco Minera, Terra Logística y Rodeo Bus, entre otras, forman parte de esta cadena de valor que se verá fortalecida por el flujo de inversión anunciado.

Además del impacto económico, las empresas contratistas que se incorporan al proyecto mantienen un compromiso social activo: destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual a programas de desarrollo comunitario, enfocados en infraestructura escolar, capacitación técnica y asistencia a emprendimientos productivos, todo bajo certificaciones internacionales (ISO 14001, 45001 y 26000) que garantizan un estándar de calidad y sustentabilidad acorde a la minería moderna.