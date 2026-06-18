Huertas hidropónicas para escuelas de Calingasta

En el marco de su compromiso con la educación y el cuidado del entorno, en el mes del Medio Ambiente Glencore Pachón puso en marcha el programa Huerta Hidropónica Escolar, una iniciativa destinada a alumnos de 5° grado de escuelas primarias de las localidades de Barreal, Villa de Calingasta y Tamberías.

“El proyecto tiene como objetivo principal promover la innovación en las nuevas generaciones, así como el aprendizaje práctico y la producción sustentable de alimentos en todo el departamento”, destaca María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón. De esta manera, beneficia a 17 escuelas a las que se les entregan módulos hidropónicos con un sistema para el cultivo de 28 plantas.

La iniciativa, financiada por Glencore Pachón, tiene el aval del Ministerio de Educación de San Juan y la asistencia técnica de la consultora Amaltea, especializada en desarrollo productivo de dicha provincia. Además de la entrega de módulos de hidroponía -incluye kits para su funcionamiento-, organiza talleres teórico-prácticos en cinco escuelas que funcionan como nodos de capacitación y en el que tanto estudiantes como docentes reciben la capacitación, armado de sistemas y prácticas de cultivo sostenibles.

Por su parte, la directora de la escuela, Mónica Tapia, remarcó que “es una propuesta motivadora, estimulante y que nos va a permitir articular con todas las áreas curriculares. Este tipo de acciones son de máxima importancia para nosotros, tenemos la posibilidad de llegar a nuestra comunidad, ofrecerles nuevas alternativas y posibilidades para cuidar el medioambiente y hacer uso racional del agua”.

La hidroponía es un sistema de cultivo que no utiliza tierra; las raíces de las plantas son sumergidas en una solución de agua enriquecida con los nutrientes y minerales que necesitan para crecer. Este tipo de huertas son ideales para espacios reducidos, tienen menor riesgo de plagas y por ello no requieren el uso de fertilizantes. Entre sus ventajas, estos cultivos orgánicos permiten disminuir el uso de agua en un 90% comparada con las huertas tradicionales.

Educación desde la semilla

El primer taller tuvo lugar en la Escuela Nuestra Señora de las Nieves, donde los chicos disfrutaron de las explicaciones de Lali Gaetano, quien cuenta con 17 años de experiencia de trabajo con comunidades en agricultura y ganado familiar. La experta destacó la participación entusiasta de los chicos: "fue muy lindo trabajar con ellos en el armado del kit de hidroponía y ver lo espectacular que reaccionaron a la charla. Hacen preguntas y responden las que nosotros les hacemos”.

A través de este programa integral se espera lograr la instalación efectiva de huertas hidropónicas en las escuelas y generar las capacidades necesarias para que la comunidad pueda replicar la experiencia. Así, se busca fortalecer la conciencia ambiental de los jóvenes y fomentar un aprendizaje significativo sobre las prácticas sustentables.

De hecho, al referirse a los alumnos, Gaetano hizo hincapié que por su edad tienen plasticidad para entender y flexibilidad para transformar y adoptar nuevos métodos; distintos a los que aprendieron de sus padres y abuelos. “En la primaria tienen mucha curiosidad, se adaptan muy rápido a lo que uno les muestra y están muy interesados en las nuevas prácticas. Creemos que pueden llevarlas a sus familias y replicarla en sus hogares”, remató.